Οι γερμανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων προχώρησαν στην ανάκληση αλεσμένου μαύρου πιπεριού λόγω μεταλλικού ξένου σώματος. Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που καταχωρήθηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF), αποφασίστηκε η ανάκληση αλεσμένου μαύρου πιπεριού τουρκικής προέλευσης καθώς στο προϊόν βρέθηκε μεταλλικό σύρμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού ή πνιγμού.

Αυτό είναι το αλεσμένο μαύρο πιπέρι Τουρκίας που ανακαλείται

Προϊόν: Αλεσμένο μαύρο πιπέρι, 1 κιλό

Ημερομηνία λήξης: 23/12/2027

Lot: 1124-04

Διανομή: Βερολίνο, Κάτω Σαξονία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σαξονία, Σαξονία-Άνχαλτ

Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς. Η κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στη στοματική κοιλότητα, στο πεπτικό σύστημα ή κίνδυνο πνιγμού.

To επίμαχο εύρημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στο στόμα και το λαιμό, καθώς και εσωτερικούς τραυματισμούς ή αιμορραγία στους καταναλωτές. Μέχρι στιγμής η ειδοποίηση ανάκλησης δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα.