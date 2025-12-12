Οι γερμανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων προχώρησαν στην ανάκληση αλεσμένου μαύρου πιπεριού λόγω μεταλλικού ξένου σώματος. Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που καταχωρήθηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF), αποφασίστηκε η ανάκληση αλεσμένου μαύρου πιπεριού τουρκικής προέλευσης καθώς στο προϊόν βρέθηκε μεταλλικό σύρμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού ή πνιγμού.
Αυτό είναι το αλεσμένο μαύρο πιπέρι Τουρκίας που ανακαλείται
Προϊόν: Αλεσμένο μαύρο πιπέρι, 1 κιλό
Ημερομηνία λήξης: 23/12/2027
Lot: 1124-04
Διανομή: Βερολίνο, Κάτω Σαξονία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σαξονία, Σαξονία-Άνχαλτ
Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς. Η κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στη στοματική κοιλότητα, στο πεπτικό σύστημα ή κίνδυνο πνιγμού.
To επίμαχο εύρημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στο στόμα και το λαιμό, καθώς και εσωτερικούς τραυματισμούς ή αιμορραγία στους καταναλωτές. Μέχρι στιγμής η ειδοποίηση ανάκλησης δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα.