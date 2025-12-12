Ο κ. Δένδιας παρακολούθησε την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, στην οποία χοροστάτησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, Νεκτάριος.

Η σύμπλευση με τις παραδόσεις μας, η τήρησή τους, είναι ταυτοτικό μας στοιχείο και «όπλο» μας στους δύσκολους καιρούς, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του προστάτη και πολιούχου της Κέρκυρας, Αγίου Σπυρίδωνος.

«Κάθε σπίτι στην Κέρκυρα, κάθε οικογένεια, έχει έναν Σπύρο και μία Σπυριδούλα. Σε όλους αυτούς, εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά και καλά», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόσθεσε: «Η παρουσία μου εδώ δεν αφορά μόνον την απόδοση τιμής στον Άγιο Σπυρίδωνα και τις ευχές προς αυτούς που γιορτάζουν ή τον σεβασμό προς το σημαντικό αυτό νησί του Ιονίου. Αφορά και τον σεβασμό απέναντι στις ευρύτερες παραδόσεις μας, σε αυτό που συνιστά την ταυτότητά μας». «Άλλωστε», ξεκαθάρισε, «αυτό είναι που μας κράτησε μέσα από επάλληλες κρίσεις».

Ο κ. Δένδιας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη χθεσινή εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην ηγεσία του Eurogroup: «Εμείς που ζήσαμε την κρίση του '10, εμείς που περιμέναμε τη ρήση Ντάισελμπλουμ για να δούμε αν η Ελλάδα θα επιβιώσει την επόμενη ημέρα, είμαστε ευτυχείς να ζούμε τη στιγμή που Έλληνας υπουργός γίνεται ο πρόεδρος του Eurogroup».

Στον εορτασμό του Αγίου Σπυρίδωνος παρευρέθηκαν, επίσης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο βουλευτής Αλέξανδρος-Χρήστος Αυλωνίτης, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης, Τρεπεκλής, και ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενηντάρχου Πουλημένος.

Από πλευράς Ενόπλων Δυνάμεων, παρέστησαν ο διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, ταξίαρχος Βασίλης Κολιός, ο διοικητής του Ναυτικού Σταθμού Κέρκυρας, πλωτάρχης Γιώργος Παπαχρήστου ΠΝ και άλλα στελέχη.

Παρέστησαν, ακόμη, ο δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, Ιωάννης Καββαδίας, ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Ιονίων Νήσων της ΕΛ.ΑΣ., υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, ο λιμενάρχης Κέρκυρας, αντιπλοίαρχος ΛΣ Αναστάσιος Σχοινάς, ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας, πύραρχος Αθανάσιος Κατσαφάδος, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και φορέων.

Στις λατρευτικές εκδηλώσεις συμμετείχαν, προσκεκλημένοι του μητροπολίτη, οι εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου σεβασμιώτατοι μητροπολίτες Πριγκηποννήσων, Δημήτριος και Φιλαδελφείας, Μελίτων.