Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο και CEO του American Hellenic Institute, μέλη του AHEPA και επικεφαλής Εβραίο- Αμερικανικών Οργανισμών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημειώνει σε σημερινή ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ:

«Είχα την χαρά να υποδεχθώ σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Πρόεδρο και CEO του American Hellenic Institute, κ.Nick Larigakis, μέλη του Οργανισμού AHEPA και επικεφαλής Εβραίο-Αμερικανικών Οργανισμών, στο πλαίσιο της περιοδείας τους σε Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο».

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας αναφέρει στην ανάρτησή του ότι «κατά τη συνάντηση υπογραμμίσθηκε η σημασία της διατήρησης του διαύλου επικοινωνίας μας και ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή».

