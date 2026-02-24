Πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήρωση του Τζόκερ για την τρέχουσα εβδομάδα (24/2), με χρηματικό έπαθλο περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 15, 26, 30, 43 και Τζόκερ το 9.
Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στην αποψινή κλήρωση, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκε νικητής. Οχτώ δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=6Z-G1TMRu10}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)