Στις 21:15 η κλήρωση του Eurojackpot.

Μια νέα κλήρωση έχουμε απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 61 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και λίγο αργότερα θα γνωρίζουμε τους τυχερούς αριθμούς αλλά και τον πίνακα κερδών.

Πώς μπορώ να εισπράξω τα κέρδη μου;

Η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα Allwyn, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Σημείωση: Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.