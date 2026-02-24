Άνοιξη προ των πυλών με ήπιες καιρικές συνθήκες, η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι τις πρώτες μέρες του Μαρτίου.

Ο Φλεβάρης μας αποχαιρετά με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, ενώ το πρώτο διάστημα του Μάρτη αναμένεται να ξεκινήσει αντίστοιχα με ήπιες θερμοκρασίες, αλλά και με παγετό νωρίς το πρωί σε εσωτερικές ηπειρωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του, όπως όλα δείχνουν ο καιρός θα σταματήσει τα τερτίπια του, και για τις επόμενες μέρες μέχρι την Κυριακή 1η Μαρτίου θα μας δείξει το καλό του πρόσωπο. Οι Β-ΒΑ άνεμοι, γνωστοί από την αρχαιότητα ως «Ορνιθίες» του Αριστοτέλη, θα κυριαρχήσουν, περιορίζοντας σημαντικά τον υετό, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Συνολικά, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα παραμείνουν γύρω ή πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, προσφέροντας ένα «γλυκό» αντίο στον Φλεβάρη και ένα ήπιο ποδαρικό στον Μάρτη, με μόνη ένδειξη ψυχρότερου καιρού τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες λόγω ασθενών παγετών.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Υ.Γ. Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού τις τελευταίες μέρες του Φλεβάρη και τις πρώτες μέρες του Μάρτη, οι προαναγγελθέντες εδώ και αρκετές ημέρες Β-ΒΑ άνεμοι (οι Ορνιθίες του Αριστοτέλη) θα είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτό σημαίνει ότι ο υετός βασικά θα περιοριστεί στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και κατά κανόνα δεν θα είναι σημαντικός. Πέρα από αυτά:

(α) Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας, ακόμα και στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, γενικά, δεν θα πέσουν κάτω από τις κανονικές (μέσες) τιμές τους.

(β) Ο παγετός τη νύχτα και νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας κατά κανόνα θα είναι ασθενής.