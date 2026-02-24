Τα νέα σκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος συνδυάζουν ταχύτητα, αξιοπιστία και προηγμένη τεχνολογία.

Πέντε νέα σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη πρόσθεσε στον στόλο του το Πυροσβεστικό Σώμα, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές του δυνατότητες στη θαλάσσια πυρόσβεση και διάσωση.

Η προμήθεια των ταχύπλοων σκαφών άμεσης επέμβασης «Rafnar Fifi 45» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, δήλωσε ότι τα πέντε νέα ταχύπλοα σκάφη θα ενταχθούν στο δυναμικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των λιμένων Πειραιώς, Ηρακλείου, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας. Συνολικά, με την προσθήκη των πέντε νέων σκαφών ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος θα αριθμεί πλέον 15 σκάφη, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η ένταξη επιπλέον 12 σκαφών πολλαπλών δυνατοτήτων, αυξάνοντας συνολικά τη διαθέσιμη δύναμη στα 27.

Ανέφερε παράλληλα ότι η σημερινή επιχειρησιακή ένταξη των πέντε νέων ταχύπλοων σκαφών στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της θαλάσσιας παρουσίας της Πολιτικής Προστασίας, ανταποκρινόμενο στα ιδιαίτερα γεωγραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της χώρας μας, με τη δεύτερη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη, τα εκατοντάδες νησιά, τους λιμένες διεθνούς σημασίας και την αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.

Από την πλευρά του ο Managing Director της RAFNAR Hellas, κ. Παντελής Στούμπης, έκανε λόγο για μια ουσιαστική επένδυση στην επιχειρησιακή ισχύ της χώρας, κυρίως στην προστασία της περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα αμιγώς ελληνικό προϊόν σχεδιασμένο και κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, το οποίο ήδη εξάγεται σε απαιτητικές διεθνείς αγορές όπως η Αμερική, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Ισπανία κ.α. Όπως σημείωσε, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και τη ναυπηγική υπεροχή της χώρας.

Με τη σειρά του, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των ταχύπλοων σκαφών, υπογραμμίζοντας ότι συνδυάζουν ταχύτητα, αξιοπιστία, προηγμένη τεχνολογία. Πρόσθεσε ότι εσωτερικά του σκάφους έχει προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, η ασφαλής μεταφορά τραυματιών, ασθενών και ατόμων που χρειάζονται βοήθεια με φορείο, υπογραμμίζοντας ότι στα πλαίσια της ασφαλούς διάσωσης και αναζήτησης ατόμων στη θάλασσα όπως και στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, τα νέα σκάφη είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, η οποία συμβάλει στην βελτίωση της επιχείρησης σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων σκαφών

Τα «Rafnar Fifi 45» συνδυάζουν ταχύτητα, αξιοπιστία και προηγμένη τεχνολογία, επιτρέποντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

• Μήκος: 12 μέτρα

• Μέγιστη ταχύτητα: 50 κόμβοι

• Αυτονομία: Άνω των 250 ναυτικών μιλίων

• Κινητήρες: Τρεις (3) εξωλέμβιες μηχανές πετρελαίου

• Συνολική ισχύς: 1.050 ίπποι

Τα σκάφη είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένα συνθετικά υλικά και έχουν την δυνατότητα να επιχειρούν με ασφάλεια σε:

• Κυματισμό ύψους έως 4 μέτρα

• Ανέμους έως 8 μποφόρ

Για την εξωτερική πυρόσβεση τα σκάφη διαθέτουν:

• Αντλία παροχής 2.000 λίτρων ανά λεπτό

• Πυροσβεστικό αυλό με δυνατότητα βολής έως 45 μέτρα

• Σύστημα αυτοπροστασίας

Οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών σε πλοία, λιμένες και παράκτιες εγκαταστάσεις.

Τα νέα σκάφη ενισχύουν καθοριστικά την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Δυνατότητα:

• Διάσωσης ατόμων από τη θάλασσα

• Μεταφοράς έως και 12 ατόμων

• Ασφαλούς μεταφοράς τραυματιών και ασθενών με φορείο

Επιπλέον, είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, η οποία:

• Υποστηρίζει επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης

• Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας

• Επιτρέπει επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας