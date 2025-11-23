Οι παρεμβάσεις αποτελούν το πρώτο σκέλος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα.

Σε ισχύ τίθεται από αύριο το πακέτο άμεσων ενισχύσεων, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, που αφορά συνολικά 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Η διαδικασία ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου με την καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας.

Για τα ζευγάρια που πληρούν από κοινού τα κριτήρια, το ποσό διπλασιάζεται στα 500 ευρώ. Η ενίσχυση αφορά άτομα άνω των 65 ετών με εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους ή 26.000 ευρώ για έγγαμους και περιουσία έως 200.000 ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ για τους συνταξιούχους με αναπηρία δεν υφίσταται ηλικιακό όριο.

Ακολουθεί, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η πίστωση της επιστροφής ενός ενοικίου για το 2024 σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Το ποσό φθάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η επιστροφή, που αφορά κύρια ή φοιτητική κατοικία, αποτελεί μόνιμη πολιτική της κυβέρνησης και θα χορηγείται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Χιλιάδες δικαιούχοι που ζουν σε μισθωμένη κατοικία θα λάβουν και τις δύο ενισχύσεις.

Οι παρεμβάσεις αποτελούν το πρώτο σκέλος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα και θα ωφελήσει περισσότερους από 5 εκατομμύρια πολίτες. Το πακέτο περιλαμβάνει μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις για τους ενστόλους και στοχευμένες ενισχύσεις για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες. Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν νέες αυξήσεις, ενώ όσοι διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια το 50% της αύξησης που θα εισπράξουν όσοι δεν έχουν.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε ότι οι ενισχύσεις αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής στήριξης της κοινωνίας. «Από αύριο, χιλιάδες συμπολίτες μας θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους», σημείωσε, αναφερόμενος στην έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ που θα στηρίξει πάνω από 1,4 εκατ. δικαιούχους. Τόνισε επίσης ότι η επιστροφή ενοικίου θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση σε νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης. «Αυτές οι ενισχύσεις δεν είναι μεμονωμένες κινήσεις, αλλά μέρος ενός σχεδίου ύψους 2,5 δισ. ευρώ», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της οικονομίας πρέπει να αντανακλάται στην καθημερινότητα των πολιτών. «Θέλουμε μία Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που στηρίζει τους πιο ευάλωτους και δίνει ευκαιρίες σε όλους», κατέληξε.