Σε απόρριψη παρτίδας πράσινων φασολιών ροβίτσα προέλευσης Βενεζουέλας προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό αυξημένων επιπέδων καδμίου (Cd) κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Η υπόθεση καταγράφηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) με αριθμό ειδοποίησης 2026.1392 και επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το φορτίο δεσμεύτηκε στο πλαίσιο ελέγχου εισαγωγής και δεν επιτράπηκε η διάθεσή του στην αγορά, καθώς η συγκέντρωση καδμίου κρίθηκε ότι συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το προϊόν δεν είχε ακόμη τοποθετηθεί στην αγορά και αποφασίστηκε η επαναποστολή της παρτίδας.

Το κάδμιο είναι βαρύ μέταλλο που μπορεί να συσσωρεύεται στον ανθρώπινο οργανισμό και να προκαλέσει προβλήματα υγείας ύστερα από μακροχρόνια έκθεση, γι’ αυτό και η παρουσία του στα τρόφιμα παρακολουθείται αυστηρά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά που να συνδέονται με τη συγκεκριμένη παρτίδα, ενώ οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι στα σημεία εισόδου της χώρας λειτουργούν ως κρίσιμο φίλτρο προστασίας των καταναλωτών.

Η ανακοίνωση μέσα από το σύστημα RASFF

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Το κάδμιο είναι ένα τοξικό μέταλλο που μπορεί να συσσωρευτεί στον οργανισμό και να επηρεάσει τα νεφρά και τα οστά σε περίπτωση μακροχρόνιας έκθεσης. Αν και ένα μεμονωμένο κομμάτι αβοκάντο δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο, η συστηματική κατανάλωση προϊόντων με υψηλές συγκεντρώσεις καδμίου θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις.

Ποια είναι τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από κάδμιο;

Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από κάδμιο διαφέρουν, ανάλογα με το αν το εισπνεύσατε ή το καταναλώσατε μέσω κάποιας τροφής. Εάν καταναλώσετε μολυσμένη τροφή ή νερό που περιέχει κάδμιο, μπορεί να εμφανίσετε:

Ναυτία και έμετο

Διάρροια

Κοιλιακό πόνο και κράμπες

Το άτομο που έχει εισπνεύσει κάδμιο, ίσως εμφανίσει τα παρακάτω συμπτώματα, περίπου 4 έως 10 ώρες μετά την αρχική έκθεση:

Πόνο στο στήθος

Βήχα

Δυσκολία στην αναπνοή

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένου πνευμονικού οιδήματος.

Το κάδμιο βρίσκεται στο έδαφος και καταλήγει σε πολλά τρόφιμα της καθημερινότητας, όπως δημητριακά, μακαρόνια, πατάτες και ψωμί. Οι γιατροί το συνδέουν με την αύξηση των χρόνιων παθήσεων, όπως καρκίνοι, καρδιακές και νεφρικές νόσοι, και προβλήματα στο αναπαραγωγικό σύστημα.