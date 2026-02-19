Η ανάκληση επηρεάζει κυρίως τα άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία σε γάλα, αμύγδαλα, σόγια και/ή αυγό.

Ανακαλούνται με απόφάση της Ισπανικής Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (AESAN) δύο επίμαχες παρτίδες της σοκολάτας Toblerone 360 γρ.

Σύμφωνα με τα όσα κοινοποιήθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) η ανάκληση αφορά δύο συγκεκριμμένες παρτίδες σοκολάτας Toblerone, Μαύρη σοκολάτα με “nougat” 10% μέλι και αμύγδαλα, λόγω έλλειψης επισήμανσης στα ισπανικά και παρουσίας συστατικών που προκαλούν αλλεργίες (γάλα, αμύγδαλα, σόγια και αυγό).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω σοκολάτες κυκλοφορούν και στην Ελλάδα χωρίς να έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής ενημέρωση από τις αρμόδιεςαρχές για την απόσυρση.

Η Ισπανική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και Διατροφής (AESAN) προειδοποιεί τα άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στα συστατικά γάλα, αμύγδαλα, σόγια και/ή αυγό σχετικά με την εμπορία μπάρας μαύρης σοκολάτας της μάρκας Toblerone χωρίς επισήμανση στα ισπανικά. Ως μέτρο προφύλαξης, συνιστάται σε όσους έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στα παραπάνω συστατικά και ενδέχεται να έχουν το προϊόν στο σπίτι τους, να μην το καταναλώσουν. Η κατανάλωση αυτού του προϊόντος δεν αποτελεί κίνδυνο για το υπόλοιπο κοινό.

Η AESAN ενημερώθηκε μέσω του Συντονισμένου Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (SCIRI) για μια ειδοποίηση που μεταφέρθηκε από τις υγειονομικές αρχές της Κοινότητας της Μαδρίτης, σχετικά με την έλλειψη επισήμανσης στα ισπανικά σε μπάρα μαύρης σοκολάτας της μάρκας Toblerone. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται προέρχονται από αυτοέλεγχο της εταιρείας, η οποία γνωστοποίησε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ώστε να μην διατεθούν στον πληθυσμό μη ασφαλή τρόφιμα και για να να διασφαλιστεί η απόσυρση των προϊόντων από τα κανάλια πώλησης.

Ως μέτρο προφύλαξης, συνιστάται σε άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στα συστατικά γάλα, αμύγδαλα, σόγια και/ή αυγό που ενδέχεται να έχουν το προϊόν στο σπίτι τους, να μην το καταναλώσουν. Η κατανάλωση αυτού του προϊόντος δεν αποτελεί κίνδυνο για το υπόλοιπο κοινό.

Αυτές είναι οι σοκολάτες που ανακαλούνται

OOY3154711 – λήξη: 20/05/2027

OOY3155111 – λήξη: 17/06/2027