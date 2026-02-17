Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που αυστηροποιούν τα μέτρα τους στην αλόγιστη και παράνομη χρήση του AI.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε εντολή στην Εισαγγελία να διερευνήσει τις πλατφόρμες social media X, TikTok και Meta για τη διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλιίκων που έχει δημιουργηθεί μέσω ΑΙ.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο των μέτρων αυστηροποίησης της εποπτείας των social media στην Ευρώπη σχετικά με επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο αλγόριθμοι να ενισχύουν, να προωθούν ή να «προστατεύουν» τέτοιου είδους εγκληματικές πρακτικές. Όπως επισημαίνεται, διακυβεύονται η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια των παιδιών. Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να ζητήσει από τους εισαγγελείς να διερευνήσουν αν οι συγκεκριμένες εταιρείες παραβιάζουν τη νομοθεσία επιτρέποντας τη δημιουργία ή κυκλοφορία παιδικής πορνογραφίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

{https://x.com/AJEnglish/status/2023740463136862695}

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που επικαλείται η οργάνωση Save the Children, σύμφωνα με τα οποία ένας στους πέντε νέους στην Ισπανία ,κυρίως κορίτσια ,δηλώνει ότι έχουν δημιουργηθεί ψεύτικες γυμνές εικόνες του με χρήση AI, οι οποίες διαμοιράστηκαν στο διαδίκτυο όσο ήταν ανήλικος. Το φαινόμενο αυτό εντείνει τις πιέσεις για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα μέτρα και σε άλλες χώρες

Παράλληλα, στην Ιρλανδία, η Data Protection Commission έχει ξεκινήσει ξεχωριστή έρευνα για το chatbot Grok, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία xAI του Έλον Μασκ. Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όσο και στη δυνατότητα του συστήματος να παράγει επιβλαβές ή σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο, ακόμη και με απεικονίσεις ανηλίκων. Η Ιρλανδία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εποπτεία της X εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εκεί βρίσκεται η ευρωπαϊκή της έδρα.

Η Ισπανία δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η European Commission διεξάγει έρευνες εις βάρος των Meta, TikTok και Grok βάσει του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και ο Καναδάς έχουν επίσης κινηθεί νομικά για ζητήματα παράνομου περιεχομένου. Στη Γαλλία, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε έφοδος στα γραφεία της X, στο πλαίσιο σχετικής διερεύνησης.

Ταυτόχρονα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Internet Watch Foundation ανέφερε ότι εντόπισε 3.440 βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, έναντι μόλις 13 την προηγούμενη χρονιά , στοιχείο που καταδεικνύει την εκρηκτική αύξηση του φαινομένου.

{https://x.com/B_AI_S/status/2023759544284012949}

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Σάντσεθ έχει προτείνει επιπλέον μέτρα, όπως την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας ανηλίκων και τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας για πιθανές παραβιάσεις ιδιωτικότητας από τη Meta, ιδίως σε σχέση με χρήστες του Facebook και του Instagram.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη πρόκληση που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στις ρυθμιστικές αρχές, καθώς η τεχνολογική πρόοδος φαίνεται να ξεπερνά συχνά την ταχύτητα με την οποία διαμορφώνονται τα νομικά και θεσμικά αντίβαρα.