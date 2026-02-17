Η κυκλοφορία της Gracy AI σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα ανταλλακτήρια αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο Universal Exchange (UEX) στον κόσμο, παρουσιάζει την Gracy AI, τον πρώτο animated ψηφιακό χαρακτήρα στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Η Gracy AI έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει και να ενσωματώνει τον ρεαλιστικό τρόπο σκέψης ενός ηγέτη στις one-to-one συνομιλίες με τους χρήστες.

Βασισμένο στην εμπειρία και την προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων της CEO της Bitget, Gracy Chen, η Gracy AI δεν περιορίζεται μόνο σε γραφήματα και βραχυπρόθεσμες ενδείξεις της αγοράς. Αντίθετα, δημιουργεί μια πλατφόρμα, όπου οι χρήστες μπορούν να συνομιλήσουν σχετικά με τους κύκλους της αγοράς, θέματα στρατηγικής, επαγγελματικές επιλογές και απόψεις, με ένα ΑΙ εργαλείο που αποτυπώνει τον τρόπο σκέψης μιας πραγματικής ηγέτιδας του κλάδου γύρω από την ανάπτυξη, το ρίσκο και τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της αγοράς.

Η κυκλοφορία της Gracy AI σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα ανταλλακτήρια αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Αντί να λειτουργεί απλώς ως ένα ακόμη εργαλείο παροχής δεδομένων, επικεντρώνεται στην κατανόηση και την ερμηνεία των εκάστοτε συνθηκών. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και την πορεία του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, καθώς και να ρωτούν πώς να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα ή πώς να λαμβάνουν αποφάσεις σε ασταθείς περιόδους της αγοράς. Ο στόχος δεν είναι η πρόβλεψη τιμών, αλλά η καλλιέργεια πιο καθαρής και στρατηγικής σκέψης των χρηστών γύρω από αυτές.

«Ειλικρινά, ακόμη μου φαίνεται λίγο αστείο να βλέπω ένα AI avatar του εαυτού μου στην οθόνη», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget. «Όμως, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου είναι να ακούω τις ανησυχίες των χρηστών, να εστιάζω στις λεπτομέρειες και να βοηθάω τους ανθρώπους να κατανοούν τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Η ομάδα μας δημιούργησε την Gracy AI με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία, ώστε περισσότεροι χρήστες να μπορούν να συνδέονται, να μαθαίνουν και να εξελίσσονται, έχοντας, παράλληλα, τόσο τη δική μου υποστήριξη όσο και όλης της ομάδας της Bitget».

Η Gracy AI εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Bitget γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της σε Universal Exchange (UEX). Μετά τον GetAgent, τον AI βοηθό συναλλαγών που θεμελίωσε τις δυνατότητες της εταιρείας στην ανάλυση δεδομένων και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, η Gracy AI εκφράζει την πιο ανθρώπινη διάσταση αυτής της στρατηγικής, όπου η τεχνολογία δεν περιορίζεται σε εκτελεστικό ρόλο, αλλά ενισχύει ουσιαστικά την κατανόηση ενσωματώνοντας εμπειρία, αντίληψη και ευφυΐα. Παράλληλα, η Bitget εμπλουτίζει την πλατφόρμα με θεματικές συνομιλίες, όπως για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και τον εορτασμό του Κινεζικού Νέου Έτους, ώστε η αλληλεπίδραση των χρηστών με την τεχνητή νοημοσύνη να γίνεται πιο προσωπική, επίκαιρη και ουσιαστική.

Στόχος της εταιρείας είναι να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των καθημερινών traders, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της σε όλο το φάσμα των προϊόντων της Bitget, από AI-powered πληροφορίες για την αγορά και έξυπνα trading εργαλεία έως λύσεις όπως ο GetAgent. Καθώς η Bitget εξελίσσεται δυναμικά σε Universal Exchange (UEX), η Gracy AI αποτυπώνει μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: τα σωστά εργαλεία έχουν σημασία, αλλά ο σωστός τρόπος σκέψης μετρά περισσότερο.