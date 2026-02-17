Άμεσα η επιχείρηση εκκενώθηκε από τους περίπου 20 εργαζόμενους, έγινε έλεγχος από ιδιώτη πιστοποιημένο τεχνικό της εξωτερικής δεξαμενής και διακόπηκε η παροχή αερίου.

Σε διαρροή υγραερίου από εξωτερική δεξαμενή βιοτεχνίας παρασκευής γλυκών κουταλιού στην περιοχή Κατηχωρίου, στην Πορταριά, οφειλόταν η οσμή που έγινε αντιληπτή από εργαζόμενους και κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία χθες το μεσημέρι.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 14.31 για οσμή υγραερίου και στο σημείο πήγαν άμεσα 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και η Αστυνομία που απέκλεισε τον χώρο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προληπτικά, ενώ η βιοτεχνία δεν βρίσκεται στον δρόμο προς Πορταριά αλλά σε παράδρομο.

Μέχρι νωρίς το βράδυ, αναμενόταν έλεγχος από τριμελή επιτροπή Ελέγχου Πυρασφάλειας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας, που θα συντάξει πόρισμα για το συμβάν.



Το πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε, η επιχείρηση θα αναστείλει τη λειτουργία της, ενώ σήμερα ένα όχημα της Πυροσβεστικής παραμένει στο σημείο, σε επιφυλακή.

Πηγή: magnesianews.gr