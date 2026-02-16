H διαρροή εντοπίστηκε σε σωλήνωση.

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, μετά από κλήση για διαρροή υγραερίου στο παρασκευαστήριο του Συνεταιρισμός Γυναικών Πορταριάς, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Πορταριάς και Κατηχωρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, εργαζόμενες στο παρασκευαστήριο μύρισαν οσμή που παραπέμπει σε υγραέριο και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι εργαζόμενες έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από τον χώρο και πραγματοποιείται έλεγχος για την ακριβή εντόπιση και ασφαλή διαχείριση της διαρροής. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η διαρροή εντοπίστηκε σε σωλήνωση, ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.