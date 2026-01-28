Το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα εκθέτει την κυβέρνηση.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φονικής έκρηξης στη Βιολάντα εγείρει μείζονα ζητήματα τόσο για της συνθήκες ασφαλείας στο εργοστάσιο, όσο και τους κρατικούς ελέγχους.

Συγκεκριμένα, στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική αναφέρει ότι «κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους».

Η Πυροσβεστική προσθέτει: «Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού, που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη».

Τα στοιχεία του πορίσματος

Από το σαφές και κατηγορηματικό πόρισμα της Πυροσβεστικής προκύπτουν πέντε συμπεράσματα:

1. Αποκλείεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε η τραγωδία από κάποιο άστοχο χειρισμό εργαζόμενου.

2. Επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες των εργαζομένων ότι μεγάλο διάστημα στο εργοστάσιο υπήρχε έντονη οσμή αερίου, αλλά η διεύθυνση δεν το είχε θεωρήσει σημαντικό για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

3. Αποδεικνύεται ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν διάτρητα. Δεν γίνεται να υπάρχει για μήνες εκτεταμένη διαρροή και αυτή να μην έχει εντοπιστεί για να προληφθεί η καταστροφή. Ασφαλώς η απουσία αισθητήρων διαρροής αερίου έπαιξε κρίσιμο ρόλο στον μη εντοπισμό της διαρροής.

4. Αποδεικνύεται επίσης ότι οι κρατικοί έλεγχοι για τις συνθήκες ασφαλείας είτε είναι ανύπαρκτοι είτε δεν οδηγούν σε απτά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τόσο μεγάλη αστοχία στα μέτρα ασφαλείας και να μην έχει εντοπιστεί από τις υπηρεσίες ελέγχου.

5. Τέλος, το πόρισμα αποδεικνύει ότι είναι συνολικά διάτρητο το πλαίσιο αδειοδοτήσεων κι ελέγχων ασφαλείας. Αν σε μια πολύ γνωστή και ταχέως αναπτυσσσόμενη βιομηχανία μπορεί να έχουμε διαρροή αερίου επί μήνες και κανείς να μην κάνει τίποτα, εύλογα γεννάται το ερώτημα πόσες ακόμα «Βιολάντες» μπορεί να υπάρχουν.

Μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής μεγαλώνουν επίσης τα ερωτήματα για τον έλεγχο που είχε κάνει η Επιθεώρησης Εργασίας στο εργοστάσιο πριν μερικούς μήνες. Μέλη του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων ζήτησαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα.

Έκθετη η κυβέρνηση

Στο μπρίφινγκ, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «τυμβωρύχους» που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά το δυστύχημα. «Οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες καθ’ όλη την ιστορία της ανθρωπότητας - όχι μόνο της χώρας μας, και πολιτικοί απατεώνες δυστυχώς υπάρχουν και στη χώρα μας και διευκολύνονται από κάποια Μέσα Ενημέρωσης - «ανθούν», δηλαδή κάνουν «καριέρα» πάνω σε τραγωδίες, δεν κάνουν «καριέρα» σε συνθήκες ηρεμίας, πάνω σε κάτι, το οποίο έχει συγκλονίσει κάθε άνθρωπο που μας βλέπει, δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητος με το να βλέπει μια μητέρα που δουλεύει νύχτα, όταν κάποιος βλέπει μια μητέρα να μη γυρίζει στα παιδιά της, επειδή πήγε να δουλέψει, συγκλονίζεται», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παρά τα όσα υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, το πόρισμα της Πυροσβεστικής εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση. Ο λόγος είναι ότι αναδεικνύει την έλλειψη κρατικών ελέγχων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Δεν μπορεί οι ζωές των εργαζομένων να είναι τόσο απροστάτευτες όπως αυτές των εργατριών της Βιολάντα. Υπεύθυνη για τα μέτρα ασφαλείας σε κάθε επιχείρηση είναι η εργοδοσία, αλλά την ευθύνη της ελέγχων την έχει η Πολιτεία.

4 επιθεωρητές για 12.000 επιχειρήσεις

Για την κατάσταση των ελεγκτικών μηχανισμών χαρακτηριστικά είναι όσα επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας: «Στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, πάνω από 12.000 επιχειρήσεις ελέγχονται από Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Τρικάλων - Καρδίτσας με μόλις 4 επιθεωρητές. Με περίπου 600 ελέγχους τον χρόνο, χρειάζονται δεκαετίες για να ελεγχθούν οι επιχειρήσεις έστω και μία φορά».

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας αναφέρουν ακόμα ότι «σύμφωνα με την Eurostat, στην Ελλάδα καταγράφεται μόλις το 30% – 40% των εργατικών ατυχημάτων, καθώς μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων (αγρότες, ναυτικοί, εργαζόμενοι σε λατομεία και μαρμαράδικα) εξαιρούνται από την καταγραφή. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε δηλωμένο εργατικό ατύχημα υπάρχουν τουλάχιστον δύο που δεν δηλώνονται ποτέ».

Η εικόνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας συμπίπτει με αυτήν που προκύπτει από το πόρισμα της Πυροσβεστική: Το σύστημα ελέγχων της ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι διάτρητο και οι εργαζόμενοι μένουν απροστάτευτοι.