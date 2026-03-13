Οι υπουργικές αποφάσεις για το πλαφόν σε καύσιμα και 63 βασικά προϊόντα.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε ό,τι αφορά στα καύσιμα και 63- πλέον- βασικά αγαθά διατροφής και διαβίωσης, με στόχο την καταπολέμηση της αθέμιτης κερδοφορίας.

Στη λίστα των βασικών αγαθών για τα οποία ισχύει το πλαφόν προστέθηκαν άλλες δύο κατηγορίες και πλέον ανέρχονται σε 63. Αυτά που προστέθηκαν στη λίστα είναι τα φρέσκα λαχανικά/ φρούτα και οι σερβιέτες/ ταμπόν.

Η λίστα των προϊόντων που μπαίνει πλαφόν

Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εξειδικεύει το πλαίσιο των ελέγχων και περιλαμβάνει τα πρόστιμα που προβλέπονται. Οι έλεγχοι για τον εντοπισμό φαινομένων αισχροκέρδειας μπορούν να πραγματοποιούνται διοικητικά ή επιτόπου, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας, από τα αρμόδια όργανα της Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για αποθέματα, πωλήσεις και παραστατικά που τεκμηριώνουν την τιμολογιακή τους πολιτική, ώστε να διαπιστώνεται αν το περιθώριο κέρδους είναι συμβατό με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία κοινοποιείται στον ελεγχόμενο σε περίπτωση παράβασης, με προθεσμία πέντε ημερών για την υποβολή απόψεων πριν από την επιβολή κυρώσεων.

Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το οικονομικό όφελος που αποκόμισε από την παράβαση και κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως 5 εκατομμύρια ευρώ.

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις το πρόστιμο ισούται με το παράνομο όφελος, για μικρές είναι διπλάσιο του οφέλους, για μεσαίες τριπλάσιο και για μεγάλες στο τετραπλάσιο. Σε περίπτωση υποτροπής τα ποσά διπλασιάζονται.

Παράλληλα, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους, με βάση την τιμή πώλησης και το μέσο κόστος πωληθέντων, ενώ ως περίοδος αναφοράς ορίζεται η τελευταία κλεισμένη χρήση του 2025.

Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιβαρύνονται με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Όριο κέρδους στα καύσιμα

Για την αγορά καυσίμων, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο μεγαλύτερο από 0,05 ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης, σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Τα πρατήρια λιανικής δεν επιτρέπεται να προσθέτουν περιθώριο μεγαλύτερο από 0,12 ευρώ ανά λίτρο κατά την πώληση στους καταναλωτές.

Ειδικό κόστος διανομής καυσίμων στα νησιά

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε και κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό ειδικού κόστους διανομής καυσίμων στις νησιωτικές περιοχές, στο πλαίσιο της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών μπορούν να επιβάλλουν, πέραν του ανώτατου περιθωρίου των 5 λεπτών ανά λίτρο, πρόσθετο κόστος διανομής για τις νησιωτικές περιοχές. Το πρόσθετο κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρειες Κρήτης και Ιονίων Νήσων: 0,06 ευρώ ανά λίτρο

Περιφερειακής ενότητας Νήσων Αττικής: 0,06 ευρώ ανά λίτρο

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Περιφερειακή ενότητα Σποράδων: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Περιφερειακή ενότητα Θάσου: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Δήμος Κυθήρων: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Δήμος Σκύρου: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Δήμος Σαμοθράκης: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 0,15 ευρώ ανά λίτρο.

Στις τιμές αυτές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Η απόφαση για το πλαφόν