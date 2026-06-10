Η νέα εταιρική ταυτότητα του ΟΤΕ και οι εκκρεμότητες με τα εμπορικά σήματα, οι αμοιβές Μαζαράκη - Νεμπή και το bonus σε Τσαμάζ, η υπόθεση Αντωνά και οι χαμένες αγωγές ομογενών κατά της PNC Bank και ο αγωγός καυσίμων του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η μετονομασία του ΟΤΕ σε Telekom

Μπορεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ να ενέκρινε χθες την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην επωνυμία και τους διακριτικούς τίτλους, στο πλαίσιο της περαιτέρω εναρμόνισης της εταιρικής ταυτότητας με το διεθνές brand Telekom, ωστόσο αυτό έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί, η κατοχύρωση των σχετικών εμπορικών σημάτων είτε στο Μητρώο Σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης είτε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τον σχεδιασμό της διαδικασίας rebranding.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΤΕ προστίθενται πλέον στους υφιστάμενους διακριτικούς τίτλους του ΟΤΕ οι ονομασίες Hellenic Telekom, Telekom Greece, Telekom Ελλάδος και Telekom Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να χρησιμοποιεί πλέον, πέραν των τίτλων ΟΤΕ ΑΕ, ΟΤΕ και Cosmote και τις νέες επωνυμίες στο σύνολο των επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της.

Ωστόσο, από αναζήτηση στα διαθέσιμα μητρώα σημάτων δεν προκύπτει, έως σήμερα, η καταχώριση των συγκεκριμένων ονομασιών ως εμπορικών σημάτων. Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτήματα τόσο για τον χρονισμό της διαδικασίας προστασίας των νέων διακριτικών τίτλων όσο και για τη στρατηγική διασφάλισης των σχετικών δικαιωμάτων, καθώς η μη έγκαιρη κατοχύρωσή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικές και επιχειρηματικές περιπλοκές σε περίπτωση που τρίτοι επιδιώξουν να αποκτήσουν δικαιώματα επί ταυτόσημων ή παρεμφερών σημείων πριν από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας από την εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν υπάρξουν «αναποδιές», η πλήρης εφαρμογή του rebranding του ΟΤΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο, όταν θα έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες οργανωτικές και εμπορικές αλλαγές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Διοίκησης, η αλυσίδα καταστημάτων Γερμανός δεν πρόκειται να αλλάξει επωνυμία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τους επόμενους μήνες ενδέχεται να ακολουθήσει αντίστοιχη κίνηση και για την Cosmote TV. Παρά τις ανακοινώσεις για τις αλλαγές στην εταιρική ταυτότητα, κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση δεν δόθηκαν διευκρινίσεις από τον Πρόεδρο και CEO του ομίλου, Κώστα Νεμπή για το συνολικό κόστος του rebranding, αφήνοντας ανοιχτό ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα σχετικά με την έκταση της επένδυσης που απαιτείται για τη μετάβαση στη νέα εταιρική εικόνα.

Ο Μαζαράκης ξεπέρασε τον Νεμπή

Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία της Έκθεσης Αποδοχών του ΟΤΕ που ενέκρινε η χθεσινή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από αυτά προέκυψε πως το 2025 ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ομίλου ΟΤΕ, Χαράλαμπος Μαζαράκης, έλαβε υψηλότερες συνολικές αποδοχές από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Κώστα Νεμπή. Συγκεκριμένα, οι συνολικές μικτές αποδοχές του Χαράλαμπου Μαζαράκη διαμορφώθηκαν σε 1,43 εκατ. ευρώ, έναντι 1,10 εκατ. ευρώ του Νεμπή, με τη διαφορά να προσεγγίζει τις 326 χιλ. ευρώ. Η εξήγηση δεν βρίσκεται σε διαφορετική αξιολόγηση των επιδόσεων των δύο στελεχών, αλλά στη δομή των συμβάσεων και των προγραμμάτων κινήτρων που εφαρμόζει ο ΟΤΕ. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το τετραετές πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων (LTI) για την περίοδο 2022-2025. Ο Χαράλαμπος Μαζαράκης συμμετείχε στο πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας, ενώ ο Κώστας Νεμπής ανέλαβε καθήκοντα CEO την 1η Ιουλίου 2024 και συνεπώς συμμετείχε αναλογικά μόνο για 18 από τους 48 μήνες της περιόδου αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα, ο οικονομικός διευθυντής εισέπραξε υψηλότερο ποσό από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι ο τελικός βαθμός επίτευξης των στόχων ήταν κοινός. Παράλληλα, οι ετήσιες βασικές αποδοχές του κ. Μαζαράκη ήταν υψηλότερες, φθάνοντας τις 521,8 χιλ. ευρώ έναντι 452 χιλ. ευρώ για τον κ. Νεμπή. Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των bonus υπολογίζεται ως ποσοστό επί των βασικών αποδοχών, η υψηλότερη αφετηρία οδήγησε και σε αυξημένες μεταβλητές αμοιβές. Σημαντική ήταν επίσης η διαφορά στις έκτακτες μεταβλητές αμοιβές, οι οποίες για τον CFO ανήλθαν σε 216 χιλ. ευρώ, έναντι περίπου 33,6 χιλ. ευρώ για τον CEO, διευρύνοντας περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των συνολικών αποδοχών των δύο στελεχών.

Bonus και στον Μιχάλη Τσαμάζ

Παρότι έχει αποχωρήσει από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ από τον Ιούνιο του 2024, ο Μιχάλης Τσαμάζ θα λάβει bonus και εφέτος από τον οργανισμό. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε χθες την καταβολή του σχετικού bonus, το οποίο συνδέεται με το τετραετές πρόγραμμα αξιολόγησης της περιόδου 2022-2025 και αποτελεί συμβατική υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή του πρώην επικεφαλής του ΟΤΕ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η αμοιβή υπολογίζεται με βάση τον τελικό βαθμό επίτευξης στόχων της τετραετίας, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 251,8%, αντανακλώντας τόσο την επιχειρησιακή επίδοση του ομίλου όσο και την πορεία της μετοχής και των μερισμάτων κατά την περίοδο αξιολόγησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, ο κ. Τσαμάζ δικαιούται μεταβλητή αμοιβή ύψους 12,01 μικτών μηνιαίων μισθών, αναλογικά με τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, καθώς βρισκόταν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου για 30 από τους 48 μήνες της εξεταζόμενης περιόδου.

Διαγωνισμός 1,55 εκατ. ευρώ από την ΕΕΕΠ

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1,55 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), με στόχο την προσαρμογή της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα, η ΕΕΕΠ ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης διάρκειας 12 μηνών, οι οποίες θα συμβάλουν στην προετοιμασία συμμόρφωσης και στην εφαρμογή των απαιτήσεων που εισάγει το νέο ευρωπαϊκό πακέτο μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος (EU AML Package). Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής, ενώ η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς της ΕΕΕΠ για τα έτη 2026 και 2027. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της κανονιστικής συμμόρφωσης και της εποπτείας της αγοράς τυχερών παιγνίων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηροποιεί σημαντικά το πλαίσιο ελέγχου για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων. Μέσω της συγκεκριμένης σύμβασης, η ΕΕΕΠ επιδιώκει να ενισχύσει τους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου των εποπτευόμενων φορέων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και στα αυξημένα πρότυπα διαφάνειας.

Η υπόθεση Αντωνά

Μια δικαστική υπόθεση που απασχόλησε έντονα την ελληνοαμερικανική κοινότητα έκλεισε προχθές, καθώς το Ομοσπονδιακό Εφετείο της 6ης Περιφέρειας των ΗΠΑ απέρριψε τις αξιώσεις επενδυτών ελληνικής καταγωγής που επιχείρησαν να αποδώσουν ευθύνες στην τράπεζα PNC Bank για την κατάρρευση επενδυτικού σχήματος που είχε στήσει ο ομογενής Κωνσταντίνος Αντωνάς. Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου 2026, οι δικαστές επικύρωσαν προηγούμενη απόφαση πρωτόδικου δικαστηρίου, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η PNC Bank ή ο ελληνικής καταγωγής τραπεζικός υπάλληλος Δημήτρης Κουτροδήμος γνώριζαν ή συμμετείχαν στην απάτη που φέρεται να διέπραξε ο Αντωνάς.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ομογένεια, καθώς ο Κωνσταντίνος Αντωνάς είχε αναπτύξει τη δραστηριότητά του κυρίως μεταξύ μελών της ελληνορθόδοξης κοινότητας του Οχάιο. Το 2013 ίδρυσε τις εταιρείες Antonas Capital Management και Epitome Investment Fund, προσελκύοντας κεφάλαια εκατομμυρίων δολαρίων από ομογενείς επενδυτές στους οποίους παρουσίαζε μια στρατηγική υψηλών αποδόσεων με περιορισμένο κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με το δικαστήριο, οι επενδύσεις δεν απέδωσαν, μεγάλα ποσά χάθηκαν και ακολούθησε παραποίηση οικονομικών στοιχείων προκειμένου να αποκρυβεί η πραγματική κατάσταση των χαρτοφυλακίων. Μεταξύ των επενδυτών που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη περιλαμβάνονταν γνωστά ονόματα της ομογένειας και της ελληνοαμερικάνικης επιχειρηματικής κοινότητας.

Καθοριστική καμπή στην υπόθεση αποτέλεσαν τα γεγονότα του Οκτωβρίου 2021. Ενώ οι ομογενείς επενδυτές ζητούσαν απαντήσεις για την τύχη των κεφαλαίων τους και είχαν προγραμματίσει συνάντηση για την επαλήθευση των λογαριασμών τους, ο Κωνσταντίνος Αντωνάς έθεσε τέλος στη ζωή του λίγες ώρες πριν από το ραντεβού. Ο θάνατός του αποκάλυψε το μέγεθος των οικονομικών προβλημάτων που είχαν συσσωρευτεί στο επενδυτικό σχήμα και άνοιξε τον δρόμο για μια πολυετή δικαστική διαμάχη με επίκεντρο τις απώλειες εκατομμυρίων δολαρίων που υπέστησαν οι επενδυτές.

Οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι η PNC Bank όφειλε να είχε εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές και να είχε αποτρέψει τη διαχείριση των κεφαλαίων που οδήγησε στις απώλειες. Οι επενδυτές ισχυρίστηκαν ότι ο Δημήτρης Κουτροδήμος, στέλεχος της PNC Bank και επίσης μέλος της ελληνορθόδοξης κοινότητας της περιοχής, διατηρούσε προσωπική σχέση με τον Αντωνά και θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί ότι ορισμένες τραπεζικές κινήσεις δεν συνάδουν με τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα των επενδυτικών εταιρειών.

Το Ομοσπονδιακό Εφετείο της 6ης Περιφέρειας των ΗΠΑ, ωστόσο, έκρινε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις συμμετοχής ή γνώσης της απάτης, επισημαίνοντας ότι οι συναλλαγές που επικαλέστηκαν οι ενάγοντες εντάσσονταν στο πλαίσιο των συνηθισμένων τραπεζικών υπηρεσιών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ενάγοντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν πως η τράπεζα είχε πραγματική γνώση παράνομων ενεργειών ή ενήργησε με κακή πίστη κατά τη διαχείριση των λογαριασμών του Αντωνά.

Υιοθετήστε έναν Αθλητή

Σαφείς οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνουν ερασιτέχνες αθλητές μέσω του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» παρέχει νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, βάζοντας τέλος σε ερμηνευτικές αμφιβολίες σχετικά με τη φορολόγησή τους.

Η εγκύκλιος αφορά τα χρηματικά ποσά που χορηγεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε αθλητές υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τους Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2028. Το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή ποσών ύψους 12.000, 9.600 ή 7.200 ευρώ, ανάλογα με τις διακρίσεις και τις επιδόσεις των αθλητών. Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά ερασιτέχνες αθλητές που δεν διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως διευκρινίζεται, οι ενισχύσεις αυτές δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα, καθώς δεν συνδέονται με εργασιακή σχέση ούτε προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα των δικαιούχων.Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, τα συγκεκριμένα ποσά δεν εντάσσονται σε καμία από τις κατηγορίες εισοδήματος που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και συνεπώς δεν υπόκεινται σε φόρο. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διευκρίνιση ότι οι ενισχύσεις δεν θεωρούνται δωρεές, καθώς χορηγούνται στο πλαίσιο της θεσμικής αποστολής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την υποστήριξη του ελληνικού αθλητισμού. Παράλληλα, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολόγησης κερδών από τυχερά παίγνια, γεγονός που αποκλείει οποιαδήποτε υποχρέωση παρακράτησης ή απόδοσης σχετικού φόρου.

The Next Gen Audit από την ΕΛΤΕ

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην οποία αναμένεται να αναλυθούν οι εξελίξεις που διαμορφώνουν τη νέα εποχή του ελεγκτικού επαγγέλματος, με έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, τη διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων και τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών διοργανώνει στις 22 Ιουνίου η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Η εκδήλωση με θέμα «The Next Gen Audit: Innovation, Quality and AI», θα πραγματοποιηθεί στο Athenaeum InterContinental Athens, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της πολιτείας, της ελεγκτικής αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο πρόεδρος της ΕΛΤΕ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει τις τρέχουσες τάσεις που διαμορφώνουν το ελεγκτικό επάγγελμα σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Στο πρώτο πάνελ συζήτησης, με θέμα «Τεχνολογικός Μετασχηματισμός και Διασφάλιση Ποιότητας», θα συμμετάσχουν ο Γιώργος Παπαδημητρίου, CEO της EY Ελλάδος, ο Βασίλης Καζάς, CEO της Grant Thornton Ελλάδας, και ο Νικόλαος Πεγειώτης, CEO της PricewaterhouseCoopers Ελλάδας. Ακολούθως, στο πάνελ με θέμα «Εξέλιξη της Αγοράς και Διασφάλιση Ποιότητας», θα τοποθετηθούν ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλάδας, η Μαρίνα Καπετανάκη, CEO της KPMG, και ο Παναγιώτης Αλαμάνος, CEO της ΣΟΛ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει η ενότητα που αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της ΕΛΤΕ για τους Δείκτες Ποιότητας Ελέγχου (AQIs), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Αλέξανδρο Γαρεφαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ, καθώς και από την Παρασκευή Οικονόμου, εντεταλμένη ελέγκτρια της ΕΛΤΕ. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις της Β΄ Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αναστασίας Στάμου, και του προέδρου της ΕΛΤΕ, Παναγιώτη Γιαννόπουλου.

Ο αγωγός καυσίμων του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Παράταση τριών ετών στη λειτουργία και εκμετάλλευση του αγωγού τροφοδοσίας αεροπορικού καυσίμου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Η ρύθμιση αφορά στον αγωγό μέσω του οποίου μεταφέρονται τα αεροπορικά καύσιμα προς το αεροδρόμιο της Αθήνας και παρατείνει το δικαίωμα λειτουργίας και εκμετάλλευσής του από την Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών ΑΕ (ΕΑΚΑΑ) για την περίοδο από τις 12 Ιουνίου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2029. Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει την καταβολή ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, το ύψος του οποίου συνδέεται με τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της διατήρησης της κρίσιμης ενεργειακής υποδομής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απόδοση οικονομικού οφέλους προς το Δημόσιο. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει, ωστόσο, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για το επόμενο διάστημα, καθώς καλείται να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης του αγωγού, αλλά και να εξασφαλίσει την έκδοση ή ανανέωση όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών που σχετίζονται με τη λειτουργία του έργου. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών θεωρείται καθοριστική για τη μακροπρόθεσμη συνέχιση της λειτουργίας της υποδομής. Μετά την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, μέσω της οποίας θα διαπιστώνεται η πλήρωση όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων. Η εξέλιξη αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για την παράταση της λειτουργίας του αγωγού για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εφόσον τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης αναμένεται να εισπράττει περίπου 150.000 ευρώ ετησίως από το προβλεπόμενο αντάλλαγμα. Σε ορίζοντα τριετίας, έως τη λήξη της παράτασης το 2029, τα συνολικά έσοδα για το Ταμείο εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τις 450.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών παραμένει σταθερή με τη HELLENiQ ENERGY να διατηρεί το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 34% και τη Motor Oil το υπόλοιπο 16%.