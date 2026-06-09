Το βλέμμα της διοίκησης είναι πλέον στραμμένο στο 2026, το οποίο χαρακτηρίζεται ως χρονιά επιτάχυνσης της ανάπτυξης και τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Σε μια νέα στρατηγική φάση εισέρχεται ο ΟΤΕ, καθώς ο Όμιλος προχωρά στην πλήρη υιοθέτηση της εμπορικής ταυτότητας Telekom, αφήνοντας πίσω του το σήμα Cosmote Telekom. Η αλλαγή σηματοδοτεί τη βαθύτερη ενσωμάτωση του ελληνικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου στον διεθνή όμιλο Deutsche Telekom και αποτελεί το βασικό μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Όπως ανέφερε ο κ. Νεμπής, η μετάβαση από το Cosmote Telekom στο Telekom δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή εμπορικής ταυτότητας, αλλά μια στρατηγική επιλογή που συνδέεται με τη διεθνή παρουσία, την τεχνογνωσία και τη δυναμική ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους παγκοσμίως. «Το 2025 ενώσαμε τις δυνάμεις της COSMOTE με την TELEKOM. Φέτος προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα, εξελίσσοντας τη μάρκα μας σε TELEKOM», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η νέα ταυτότητα αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα του Ομίλου, να δημιουργήσει πρόσθετες συνέργειες με τις διεθνείς δραστηριότητες της Telekom και να προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε μια αγορά που μετασχηματίζεται ταχύτατα λόγω της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Όμιλος ολοκλήρωσε σημαντικές κινήσεις αναδιάρθρωσης, όπως η αποεπένδυση από τη Ρουμανία, και επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές νέας γενιάς, επεκτείνοντας το δίκτυο οπτικών ινών και ενισχύοντας τις δυνατότητες του δικτύου 5G.

Το βλέμμα της διοίκησης είναι πλέον στραμμένο στο 2026, το οποίο χαρακτηρίζεται ως χρονιά επιτάχυνσης της ανάπτυξης και τεχνολογικού μετασχηματισμού. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης του Ομίλου στα δίκτυα Gigabit, με στόχο την επέκταση της κάλυψης οπτικών ινών σε όλο και μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τη διατήρηση της πρωτοπορίας στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της επόμενης ημέρας θα διαδραματίσει και η τεχνητή νοημοσύνη. Ο ΟΤΕ σχεδιάζει να ενσωματώσει λύσεις AI σε κρίσιμες λειτουργίες, από την εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση δικτύων έως την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, επιδιώκοντας τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Παράλληλα, ο Όμιλος φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας την ανάπτυξη των υπηρεσιών ICT και των ψηφιακών εφαρμογών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Όπως υπογράμμισε ο κ. Νεμπής, η μετάβαση στην Telekom και η υλοποίηση του νέου επενδυτικού και τεχνολογικού σχεδίου αποτελούν βασικά βήματα προς τον στρατηγικό στόχο του Ομίλου να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ψηφιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.