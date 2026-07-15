Απόλυτο φαβορί για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η πρώην περιφερειάρχης- Πώς θα αντιδράσει ο βουλευτής Χανίων που ελπίζει στον έλεγχο του κόμματος; Μετά τις εκλογές η εκλογή προέδρου από τη βάση;

Η «μάχη της ηγεσίας» μόλις ξεκίνησε στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μάλιστα μετά την κατάληψη της πλειοψηφίας από την «τρόικα» Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου.

«Σίγουρα μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πιστεύω η Ρένα Δούρου δεν μπορεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Χανίων, ρίχνοντας την πρώτη τροχιοδεικτική βολή κατά της πρώην περιφερειάρχη Αττικής. Προσέθεσε μάλιστα, μιλώντας στο MEGA, πως η Ρένα Δούρου δεν μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ενώ ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΚΟ), θέση για την οποία υποψήφια θα είναι και η Ρένα Δούρου.

Στην ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί για την προεδρία της ΚΟ εκτιμάται πως θα συμμετέχουν οκτώ βουλευτές που θα εναπομείνουν τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα οι Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλιού, Γιάννης Αμανατίδης και Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, ενώ ενδιαφέρον έχει τι τελικά θα πράξει ο Σωκράτης Φάμελλος. Σύμφωνα με πληροφορίες οι υπόλοιποι βουλευτές, που θα αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε παραιτούμενοι, είτε ανεξαρτητοποιούμενοι, είχαν συγκέντρωση το βράδυ της Δευτέρας, συντονίζοντας τις κινήσεις τους. Αξίζει δε να σημειωθεί πως στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να παραμείνουν και κάποιοι από εκείνους που θα ακολουθήσουν στο Κοινοβούλιο όποιους παραιτηθούν από την έδρα τους.

Το απόλυτο φαβορί πάντως για την προεδρία της ΚΟ είναι η Ρένα Δούρου, καθώς διαθέτει αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία των βουλευτών που θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο Παύλος Πολάκης εφόσον το αποτέλεσμα επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις και τις πληροφορίες που αναφέραμε: Θα αναμένει την εκλογή προέδρου από το κόμμα είτε αυτή πραγματοποιηθεί τέλη φθινοπώρου, είτε το νέο έτος εφόσον προκηρυχθούν εκλογές τον Οκτώβριο; Θα ακολουθήσει άλλη επιλογή; Πολύ περισσότερο καθώς η Ρένα Δούρου ως πρόεδρος της ΚΟ θα έχει το χρόνο προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να ελέγξει και το κόμμα και να εκλεγεί πρόεδρός του;

Τις συνέπειες από τη σφοδρή κόντρα Δούρου Πολάκη που πραγματοποιείται στο παρασκήνιο διαβάζει σωστά ο πολύπειρος Νίκος Παππάς που επιμένει στην επιλογή «συλλογικής ηγεσίας». Πχ αν η Δούρου εκλεγεί ο Πολάκης να αναλάβει επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής, να αποφασιστεί ποιο στέλεχος θα εκπροσωπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ κοκ. Δούρου και Πολάκης ωστόσο φέρονται αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ως το τέλος την αρχηγία του εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, με την κατάσταση να γίνεται ακόμα δυσκολότερη.