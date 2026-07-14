Ντόμινο εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο των τριών πρόσφατων ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (15/07) αναμένεται να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με σκοπό την ανάδειξη του νέου Γραμματέα της ΚΟ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 233 της Βουλής, μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού στις 10 Ιουλίου.

Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων στην Κουμουνδούρου

Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μέσα στην ίδια ημέρα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος και Γιώργος Ψυχογιός.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας. Ακολούθησε ο Γιώργος Γαβρήλος, ο οποίος δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο» και δεν μπορεί πλέον να εκφράσει την κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Λίγες ώρες αργότερα, την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο Γιώργος Ψυχογιός.

Οι τρεις αποχωρήσεις έρχονται μετά τις πρόσφατες παραιτήσεις των Κατερίνας Νοτοπούλου και Γιώργου Καραμέρου, ενώ ο Συμεών Κεδίκογλου έχει επίσης προαναγγείλει την αποχώρησή του. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 20 βουλευτές, με αποτέλεσμα το ΚΚΕ, με 21 βουλευτές, να αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη.