Ο Βρετανός φέρεται να βίαζε τη σύντροφό του την τελευταία 10ετία ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσε και τις πράξεις του.

Ένοχος δήλωσε την Τρίτη ένας Βρετανός, που είναι αντιμέτωπος με 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών σε βάρος της συντρόφου του.

Η σύντροφός του φέρεται να ήταν ναρκωμένη ή κοιμισμένη. Ο Βρετανός φέρεται να βίαζε τη σύντροφό του την τελευταία 10ετία ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσε και τις πράξεις του.

Ο Βρετανός, ηλικίας περίπου 40 ετών ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Τη Τρίτη ο 40χρονος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Νορθάμπτον της κεντρικής Αγγλίας.

Σε 10 από αυτές τις περιπτώσεις, μεταξύ Ιανουαρίου 2014 - Σεπτεμβρίου 2025, «συνεργάστηκε με άγνωστο πρόσωπο», ανέφερε το δικαστήριο. Στην ακροαματική διαδικασία δεν αποκαλύφθηκε ο αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι συνήγοροί του αρνήθηκαν ότι η σύντροφός του ήταν ναρκωμένη κατά τη διάρκεια των πράξεων, όμως η εισαγγελία ανέφερε πως σε όλες τις περιπτώσεις η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει, λόγω των φαρμάκων που της είχαν χορηγηθεί.

Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου, όμως ο δικαστής Ντέιβιντ Χέρμπερτ προειδοποίησε ήδη από σήμερα ότι είναι «αναπόφευκτη» μια βαριά καταδίκη.

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Σε εξέλιξη παρόμοιες υποθέσεις στη Βρετανία

Την ίδια ώρα στη Βρετανία είναι σε εξέλιξη και άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Στο Στόκπορτ ο σύζυγος μιας γυναίκας που τη νάρκωνε και τη βίαζε θα δικαστεί τον Σεπτέμβριο, μαζί με άλλους 12 άνδρες που συμμετείχαν στην κακοποίηση. Τον Ιανουάριο, ένας Βρετανός δήλωσε ένοχος επειδή νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του επί 13 χρόνια. Άλλοι πέντε άνδρες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση της γυναίκας και οι τέσσερις δηλώνουν αθώοι. Το θύμα σε αυτήν την υπόθεση, η Τζοάν Γιανγκ, αποφάσισε να αποποιηθεί το δικαίωμά της στην ανωνυμία, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ζιζέλ Πελικό, που έγινε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας, όταν μίλησε δημόσια για τους βιασμούς που υπέστη από δεκάδες άνδρες τους οποίους στρατολογούσε πρώην σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό μέσω ίντερνετ. Εκείνος τη νάρκωνε και οι άνδρες τη βίαζαν.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/AFP