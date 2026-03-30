Η υπόθεση που τάραξε τη Σουηδία έγινε γνωστή τον Οκτώβρη του 2025, με τον 62χρονο να κρίνεται προφυλακιστέος.

Κατηγορίες για διακεκριμένη μαστροπεία, βιασμό και σεξουαλική επίθεση απαγγέλθηκαν σε έναν 62χρονο άνδρα στη Σουηδία, ο οποίος εξανάγκαζε να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις με πάνω από 120 άνδρες χωρίς τη θέλησή της.

Το περιστατικό έγινε γνωστό τον Οκτώβριο του 2025, όταν η σύζυγός του προχώρησε σε καταγγελία στην αστνομία και έκτοτε ο 62χρονος είχε κριθεί προφυλακιστέος. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο 62χρονος φαίνεται να αποκτούσε οικονομικά οφέλη από τις αποτρόπαιες πράξεις στις οποίες ωθούσε τη σύζυγό του.

Ο άνδρας φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην εκμετάλλευση της γυναίκας, καθώς –σύμφωνα με τις κατηγορίες– διαχειριζόταν διαδικτυακές αγγελίες, κανόνιζε συναντήσεις και την πίεζε να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις μέσω διαδικτύου, ώστε να αυξάνεται η «πελατεία». Οι Αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι ασκούσε βία, την εκφόβιζε συστηματικά και εκμεταλλευόταν την εξάρτησή της από ναρκωτικές ουσίες, με την εισαγγελία να κάνει λόγο για κυνική και αδίστακτη συμπεριφορά.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πολυάριθμες απειλές σε βάρος της γυναίκας, με τον κατηγορούμενο να φέρεται να χρησιμοποιεί ακόμη και εκφράσεις που παρέπεμπαν σε επικίνδυνες εκρήξεις βίας, προκειμένου να την τρομοκρατεί. Παράλληλα, οι έρευνες έχουν οδηγήσει στην ταυτοποίηση περίπου 120 ατόμων που φέρονται να είχαν εμπλακεί ως πελάτες, σε περιστατικά που εκτείνονται χρονικά από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2025.

Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πολλαπλές περιπτώσεις βιασμού, απόπειρες βιασμού και επιθέσεις κατά της συζύγου του, με μία από τις καταγγελλόμενες πράξεις να έχει συμβεί παρουσία τρίτου προσώπου. «Αυτή η γυναίκα έχει πέσει θύμα σοβαρών εγκλημάτων», δήλωσε στο AFP η δικηγόρος της, Σίλβια Ινγκολφσόντιρ. «Ελπίζει τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT, ο άνδρας ήταν υψηλόβαθμο μέλος της λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels. Το SVT ανέφερε επίσης ότι η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 13 Απριλίου.

Οι ομοιότητες με την υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση αυτή έχει αρκετά κοινά σημεία με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, της 73χρονης Γαλλίδας που αναδείχθηκε σε σύμβολο του φεμινιστικού κινήματος, όταν επέλεξε να αποποιηθεί το δικαίωμά της στην ανωνυμία σε μια πολύκροτη υπόθεση πολλαπλών βιασμών.

Για σχεδόν μία δεκαετία, από το 2011 έως το 2020, η Πελικό ναρκωνόταν και κακοποιούνταν σεξουαλικά ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας, από τον σύζυγό της Ντομινίκ και δεκάδες άλλους άνδρες.

Η ίδια έμαθε τι είχε συμβεί το 2020, όταν ο σύζυγός της συνελήφθη για περιστατικά κρυφής βιντεοσκόπησης γυναικών σε σούπερ μάρκετ. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στον υπολογιστή του, οι αρχές εντόπισαν υλικό που κατέγραφε τις κακοποιήσεις σε βάρος της.

Η υπόθεση συγκλόνισε τη Γαλλία και προκάλεσε έντονο διεθνές ενδιαφέρον, μετατρέποντας την Πελικό σε εμβληματική μορφή στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας. Παράλληλα, πυροδότησε μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση γύρω από την κουλτούρα του βιασμού στη χώρα.

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση της χώρας, τη Λεγεώνα της Τιμής, λίγο πριν τον εορτασμό της Ημέρας τη Βαστίλλης.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης, ενώ οι ποινές για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους κυμάνθηκαν από τρία έως 15 έτη φυλάκισης.