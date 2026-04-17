Το δικαστήριο κήρυξε αθώα κατά πλειοψηφία (5-2) την εν διαστάσει σύζυγό του, καθώς κρίθηκε ότι οι πράξεις της οφείλονται σε «αδυναμία αντίληψης του άδικου λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».

Με την καταδίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής σε τέσσερις φορές ισόβια κι επιπλέον 80 χρόνια κάθειρξη και 3 μήνες (εκτιτέα τα 25 χρόνια) , γράφτηκε ο επίλογος της δίκης σε πρώτο βαθμό για μία από τις πιο ειδεχθείς υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια με θύματα ανήλικα παιδιά, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχο για τον «εφιάλτη» που έζησαν αυτά τα παιδιά τον πρώην αστυνομικό της Βουλής όχι όμως και τη συνάδελφό του, εν διαστάσει πλέον σύζυγό του η οποία απαλλάχθηκε, κατά πλειοψηφία για τις κακουργηματικές πράξεις που αντιμετώπιζε.

Αθώα με ψήφους 5-2 η μητέρα

Παρά την εισαγγελική πρόταση, η 37χρονη μητέρα των παιδιών αθωώθηκε και μόνο μία εκ των δικαστών και μία ένορκος μειοψήφησαν, θεωρώντας ότι και εκείνη θα έπρεπε να κριθεί ένοχη για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν τα ανήλικα παιδιά της.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης που ανακοίνωσε από έδρας, η πρόεδρος του δικαστηρίου, η μητέρα αν και αστυνομικός, είχε «αδυναμία αντίληψης του αδίκου λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος». Φαίνεται πως το δικαστήριο υιοθέτησε πλήρως τους ισχυρισμούς της ότι λειτουργούσε υπό το καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού, δεχόμενη απειλές, βία και συνεχή παρακολούθηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της, μέσω καμερών στο σπίτι και στο κινητό της.

Ομόφωνα ένοχος ο πρώην αστυνομικός της Βουλής

Αντίθετα, τακτικοί δικαστές και ένορκοι εμφανίστηκαν πεπεισμένοι για την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής για τις κατηγορίες του βιασμού κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, της κατάχρησης ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, της πορνογραφίας ανηλίκων, της μεθοδευμένης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, ενώ κηρύχθηκε αθώος μόνο για το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Παρά την προσπάθειά του να αποσείσει από πάνω τις βαριές ευθύνες των κακουργηματικών πράξεων δεν τα κατάφερε, παίρνοντας και πάλι το δρόμο για τη φυλακή. Ο πρώην αστυνομικός της Βουλής είχε προφυλακιστεί αμέσως μετά την απολογία του ενώ η μητέρα η οποία ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στο έκτο της παιδί, είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η σοκαριστική αυτή υπόθεση ήρθε στο φως το Δεκέμβριο του 2024 , μετά τις καταγγελίες της μητέρας για σεξουαλική κακοποίηση των τεσσάρων εκ των πέντε παιδιών τους και ακραία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας . Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια στους συναδέλφους της, ο σύζυγός της κακοποιούσε σεξουαλικά την ίδια και τα ανήλικα παιδιά τους από το 2016 και μάλιστα εξανάγκαζε κι εκείνη να ασελγεί σε βάρος τους, ενώ τραβούσε βίντεο και έβγαζε φωτογραφίες. Όταν αρνιόταν, είχε ισχυριστεί, τότε ο κατηγορούμενος τη χτυπούσε ακόμα και με το γκλοπ. Το αγόρι μάλιστα της οικογένειας δεν άντεξε όσα βίωνε και είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, πέφτοντας από το μπαλκόνι, κάτι όμως που είχε τότε χαρακτηριστεί ως ατύχημα

Τα παιδιά ήταν εκείνα που την παρακαλούσαν να μιλήσει και να αποκαλύψει όσα συνέβαιναν στο σπίτι τους για να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο τους. Το ερώτημα είναι τώρα εάν θα μπορέσουν ποτέ να θεραπευτούν οι πληγές στην ψυχή των παιδιών μετά από όσα έζησαν στα πιο τρυφερά τους χρόνια.

Σε ανακοίνωση του ο συνήγορος υπεράσπισης της 35χρονης, Ιωάννης Μπαρκαγιάννης μιλά για δικαίωση της αστυνομικού η οποία, εκτός από κατηγορούμενη ήταν και απέναντι στον πρωην σύζυγο της καθώς υποστήριξε την κατηγορία σε βάρος του.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας από την ακροαματική διαδικασία αποδείχθηκαν όλες οι κατηγορίες σε βάρος του πρωην αστυνομικού. «Αποδείχθηκαν από τα οικεία σωματικά ευρήματα, από μαρτυρικές καταθέσεις καθώς επίσης και από τα πορίσματα πραγματογνωμόνων» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο συνήγορος και καταλήγει: «Η απόφαση αυτή συνιστά μια ουσιαστική δικαίωση για την εντολέα μου, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες και μια επίπονη δικαστική διαδρομή. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την ένταση της διαδικασίας, η αλήθεια αναδείχθηκε και η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων».