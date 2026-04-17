Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της εν διαστάσει συζύγου του, επίσης αστυνομικού, για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους.

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής για τις ειδεχθείς πράξεις σε βάρος των παιδιών του για τις οποίες κατηγορείται που αφορούν σωρεία κακουργημάτων πρότεινε η εισαγγελέας, στη δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Μετά από μία διαδικασία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω της φύσης της υπόθεσης, «προκειμένου να διαφυλαχθεί η ψυχική και προσωπική σφαίρα των ανηλίκων», η εισαγγελέας της έδρας εμφανίστηκε βέβαιη πως ο 47χρονος πρώην αστυνομικός της Βουλής τέλεσε τις πράξεις που του αποδίδονται και συγκεκριμένα:

βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς και αδικήματα που αφορούν οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Κατά πληροφορίες, η καταδικαστική πρόταση αφορά όλα ταδικήματα πλην της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου και της οπλοκατοχής.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη και η μητέρα των παιδιών παρά τους ισχυρισμούς της ότι εξαναγκάστηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της να προβεί στις αποτρόπαιες αυτές πράξεις σε βάρος των παιδιών της.

Οι κατηγορίες αφορούν σε βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.