Η γαλλική ομάδα νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Άρσεναλ στον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στη Βουδαπέστη.

Οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν παρουσίασαν σήμερα τα τρόπαια του Champions League στο κοινό του Ρολάν Γκαρός, δύο ημέρες αφότου στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι η γαλλική ομάδα νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Άρσεναλ στον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στη Βουδαπέστη, καθώς η αναμέτρηση έληξε ισόπαλη 1-1. «Σας φέρνουμε το δεύτερο αστέρι, είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους στον σύλλογο, είναι μια συλλογική νίκη» δήλωσε ο Ντεζιρέ Ντουέ στο κορτ «Φιλίπ Σατριέ», αφού έφερε το τρόπαιο του Champions League που κατακτήθηκε πέρυσι, ύστερα από τη νίκη επι της Ίντερ με 5-0.

Οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Μπράντλεϊ Μπαρκολά έφεραν στη συνέχεια το τρόπαιο που κατακτήθηκε το Σάββατο. «Έχουμε ζήσει ξεχωριστές στιγμές με αυτήν την ομάδα και θέλουμε να κατακτήσουμε ένα τρίτο τρόπαιο, αλλά πρώτα έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Γαλλία» δήλωσε ο Ντεμπελέ.

Οι Ντεμπελέ, Γουόρεν Ζαΐρ-Έμερι, Μπαρκόλα και Ντουέ θα ενταχθούν αύριο στην εθνική Γαλλίας, προκειμένου να αρχίσει η πρετοιμασία των «μπλε» για το Μουντιάλ. Οι «τρικολόρ» αντιμετωπίζουν την Ακτή Ελεφαντοστού στη Ναντ την Πέμπτη και τη Βόρεια Ιρλανδία την επόμενη Δευτέρα στη Λιλ, πριν «πετάξουν» για τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το διάστημα 11 Ιουνίου-19 Ιουλίου.

Η εθνική Γαλλίας μετέχει στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη (16/6 στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιού Τζέρσεϊ), το Ιράκ (22/6 στη Φιλαδέλφεια) και τη Νορβηγία (26/6 στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης).