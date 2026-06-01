Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μονακό αποτελεί ο Σεμπαστιάν Ποκονιολί, καθώς ο σύλλογος της Ligue 1 ανακοίνωσε σήμερα (1/6) τη λύση της συνεργασίας του με τον Βέλγο προπονητή, ο οποίος είχε αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο 38χρονος Ποκονιολί είχε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027, αλλά πληρώνει το... τίμημα για το απογοητευτικό τέλος της σεζόν, κατά το οποίο η Μονακό κατετάγη έβδομη στο γαλλικό πρωτάθλημα, μένοντας μακριά από την εξασφάλιση ενός «εισιτηρίου» για το Champions League, που ήταν ο αρχικός στόχος του συλλόγου.

Ο Ποκονιολί προσελήφθη στις 11 Οκτωβρίου από τη Μονακό, προερχόμενος από τη βελγική Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Άντι Χίτερ, και κάθησε σε συνολικά 38 παιχνίδια στον πάγκο των Μονεγάσκων, έχοντας απολογισμό 16 νίκες, 9 ισοπαλίες και 13 ήττες, συμπεριλαμβανομένων 10 στη Ligue 1.