Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ αποτελεί ο Άρνε Σλοτ, όπως γνωστοποίησε σήμερα (30/5) ο αγγλικός σύλλογος.

Ο Ολλανδός τεχνικός, ο οποίος οδήγησε τους «κόκκινους» στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League στην πρώτη σεζόν του στο «τιμόνι», δεν κατάφερε να δικαιώσει φέτος τις προσδοκίες, καθώς η ομάδα κατετάγη πέμπτη στο πρωτάθλημα.



«Έχουμε συλλογικά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη, προκειμένου ο σύλλογος να συνεχίσει να προχωρά μπροστά. Για άλλη μια φορά, πρέπει να τονιστεί ότι αυτή δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη εύκολα, κάθε άλλο» τονίζει η Λίβερπουλ στην ανακοίνωσή της, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία για την πρόσληψη του αντικαταστάτη του 47χρονου προπονητή έχει ήδη αρχίσει.

