Ο Ισπανός ήταν ο κορυφαίος στόχος του συλλόγου.

Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι, ανακοίνωσε η ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ την Κυριακή, με τον Ισπανό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο που θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου.

Ο 44χρονος Αλόνσο επισκέφθηκε το Λονδίνο στις αρχές της περασμένης εβδομάδας και αποδέχτηκε την ευκαιρία. Ο Ισπανός ήταν ο κορυφαίος στόχος του συλλόγου, ενώ και ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης ήθελε τη μετακόμιση στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο παλαίμαχος μέσος ήταν εκτός προπονητικής από τότε που απολύθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ιανουάριο, μόλις επτά μήνες μετά την έναρξη του τριετούς συμβολαίου που υπέγραψε το καλοκαίρι.

Ο Αλόνσο είχε ενταχθεί στον ισπανικό σύλλογο αφού οδήγησε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον πρώτο τίτλο της Μπουντεσλίγκα τη σεζόν 2023-24, στο πλαίσιο μιας εκπληκτικής αήττητης εγχώριας σεζόν.

Η Ρεάλ κέρδισε 10 από τους πρώτους 11 αγώνες της στο πρωτάθλημα υπό την καθοδήγησή του, συμπεριλαμβανομένου του Clasico της 24ης Οκτωβρίου, αλλά έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, τελική νικήτρια ομάδα, ενώ έχασε από αυτήν στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόσληψη του Αλόνσο σηματοδοτεί την επιστροφή του στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από μια πενταετή θητεία με τη Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης, στην οποία κέρδισε το Champions League το 2005.

Η Τσέλσι χώρισε τη συνεργασία της με τον Λίαμ Ροσίνιορ στις 23 Απριλίου, μετά από λιγότερο από τέσσερις μήνες από την άφιξή του. Ο πρώην προπονητής της Στρασμπούρ διορίστηκε μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα τον Ιανουάριο, αλλά απολύθηκε μετά από ένα σερί πέντε συνεχόμενων ηττών στην Πρέμιερ Λιγκ.

{https://www.instagram.com/p/DTcsdS1jUuv/}

Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν ανέλαβε προσωρινά μέχρι το τέλος της σεζόν κι έχει επιβλέψει μια ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και μια ισοπαλία με τη Λίβερπουλ, ενώ παράλληλα οδήγησε την ομάδα στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.

«Η Τσέλσι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον διορισμό του Τσάμπι Αλόνσο ως προπονητή της ανδρικής ομάδας. Μία από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο Αλόνσο φτάνει στην Τσέλσι έχοντας ήδη εμπειρία ως προπονητής στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπου οδήγησε τη γερμανική ομάδα στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου πρωταθλήματος στην ιστορία της», αναφέρει η ανακοίνωση των «μπλε».

«Η πρόσληψή του αντικατοπτρίζει την πίστη του συλλόγου στο ευρύ φάσμα εμπειριών του, την ποιότητα προπονητικής και το μοντέλο παιχνιδιού του, τα ηγετικά του χαρακτηριστικά, τον χαρακτήρα και την ακεραιότητά του, τα οποία ήταν καθοριστικά για την απόφαση να του ζητηθεί να ηγηθεί της επόμενης φάσης του ταξιδιού της Τσέλσι».

Η ανακοίνωση φιλοξενεί επίσης την πρώτη δήλωση του Αλόνσο: «Η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και με γεμίζει με τεράστια υπερηφάνεια που γίνομαι προπονητής αυτού του σπουδαίου συλλόγου. Από τις συνομιλίες μου με την ομάδα ιδιοκτησίας και την αθλητική ηγεσία, είναι σαφές ότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα ικανή να ανταγωνίζεται με συνέπεια στο υψηλότερο επίπεδο και να αγωνίζεται για τρόπαια».

«Υπάρχει μεγάλο ταλέντο στην ομάδα και τεράστιο δυναμικό σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο και θα είναι μεγάλη μου τιμή να τον ηγηθώ. Τώρα η προσοχή μας επικεντρώνεται στη σκληρή δουλειά, στην οικοδόμηση της σωστής κουλτούρας και στην κατάκτηση τροπαίων».