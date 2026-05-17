Οι παρεμβάσεις αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία συγκεκριμένων σταθμών κατά τις βραδινές ώρες.

Αλλαγές τίθενται σε ισχύ από το βράδυ της Κυριακής (17/5) στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση δικτύου 5G στο υπόγειο δίκτυο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, από σήμερα και για τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Σεπόλια, Αττική, Σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας του Μετρό.

Παράλληλα, διευκρινίζεται πως στον σταθμό Αττική η Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, ώστε να εξυπηρετείται το επιβατικό κοινό χωρίς πρόσθετα προβλήματα στις μετακινήσεις του.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του δικτύου, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο εργασίες συντήρησης των γραμμών όσο και τεχνολογικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη δικτύου 5G στους σταθμούς και τις σήραγγες του Μετρό.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται για τα τελευταία δρομολόγια, καθώς οι αλλαγές θα ισχύουν μόνο κατά τις βραδινές ώρες και σε συγκεκριμένα τμήματα της Γραμμής 2.