Θέσεις εργασίας στα ΜΜΜ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται αιτήσεις για προσλήψεις 15 ελεγκτών κομίστρου κατηγορίας ΔΕ με συμβάσεις αορίστου χρόνου, στη ΣΤΑΣΥ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν γεννηθεί έως και το τέλος του 2025.

Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 & 9 ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 5225/2025, Α’ 152)

Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν.3528/2007 και άρθρο 29 του ν.4440/2016).

Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας/αντιστοιχίας ή ακαδημαϊκής ισοδυναμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας όπου και μπορούν να δουν αναλυτικές πληροφορίες, έως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.