Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ τιμούν την Εργατική Πρωτομαγιά: Χωρίς μετρό και τραμ αύριο Παρασκευή, δεμένα τα πλοία, ακινητοποιημένα τα τρένα.

Δεμένα θα παραμείνουν τα καράβια στα λιμάνια αυρίο 1η Μαΐου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της Παρασκευής, επηρεάζοντας το σύνολο των κατηγοριών πλοίων, από την ακτοπλοΐα έως τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, με άμεσες συνέπειες στις θαλάσσιες μετακινήσεις επιβατών και εμπορευμάτων.

Η ΠΝΟ διεκδικεί την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την υπογραφή και ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και τη διασφάλιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Με απεργίες και στάσεις εργασίας συμμετέχουν στην Εργατική Πρωτομαγιά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα τρένα και τον προαστιακό σιδηρόδρομο.

Αναλυτικά, αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου:

Ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αποφάσισαν 24ωρη απεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ακινητοποιημένο θα είναι και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00-21:00. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς διεκδικούν:

-δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού

-ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων

-ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας

-επαναλειτουργία σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα και πλήρη αποκατάσταση των υποδομών – εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες με διασφάλιση της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών με σύγχρονα, λειτουργικά και διαρκώς ελεγχόμενα συστήματα καθώς και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και τέλος

-μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών.