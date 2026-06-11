Στη δίνη της κακοκαιρίας εξπρές θα βρεθεί και η Αττική με έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά. Μετεωρολόγοι αναφέρονται στην αστάθεια των επόμενων ωρών.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα σύντομο πέρασμα κακοκαιρίας, το οποίο θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά 4 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες τιμές την Παρασκευή δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 31 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ACTION24 Δημήτρη Παπαϊωάννου, τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο Αιγαίο και ανατολική Πελοπόννησο, ενώ σε Εύβοια, Σποράδες και Χαλκιδική θα επιμείνουν έως το πρωί του Σαββάτου. Για την Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Παρασκευής, με τα φαινόμενα να οργανώνονται και να ενισχύονται κατά τις απογευματινές ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj61fukk3wq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη επισημαίνει ότι η σημερινή ημέρα διατηρεί τα χαρακτηριστικά του καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν τους 36 βαθμούς. Ωστόσο, από την Παρασκευή ψυχρότερες αέριες μάζες θα προκαλέσουν καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj5y2gs2d4ih?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση του μετεωρολόγου του OPEN Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος κάνει λόγο για σύγκρουση θερμών και ψυχρότερων αερίων μαζών που θα προκαλέσει έντονη αστάθεια, με κίνδυνο χαλαζοπτώσεων, ισχυρών κεραυνών και τοπικών πλημμυρικών επεισοδίων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj5yljaem3rt?integrationId=eexbs17lxeknn2p}

Ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι η κορύφωση της αστάθειας αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, με τις περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, των Σποράδων και πιθανώς της Εύβοιας να χρειάζονται αυξημένη προσοχή λόγω έντονων βροχοπτώσεων, κεραυνικής δραστηριότητας και χαλαζοπτώσεων. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η βροχές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές αλλά και τα μελτέμια που θα «ζωηρέψουν» κυρίως στο Αιγαίο.

{https://x.com/KolydasT/status/2064977862138962069}

Τέλος σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha Γιώργο Τσατραφύλλια η κακοκαιρία που θα έρθει από αύριο στη χώρα μας θα επηρεάσει πολλές περιοχές και θα ρίξει την θερμοκρασία περίπου 7 βαθμούς. Όπως είπε η μεταβολή «εξπρές» θα δώσει βροχές και καταιγίδες και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε πως κατά την διάρκεια της αυριανής ημέρας θα έχουν σημαντική κεραυνική δραστηρικότητα και χαλαζοπτώσεις.

Τέλος, για την Αττική από τις 3 και 4 μέχρι και τις 7-8 το απόγευμα θα έχουν τοπικά ακόμα και έντονα φαινόμενα γεγονός που θα δυσκολέψει τις όποιες εκδηλώσεις, δεδομένου ότι αύριο είναι η τελευταία ημέρα σχολείου για τους μαθητές.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη βόρεια Ελλάδα τις πρωινές ώρες της Παρασκευής και στη συνέχεια θα επεκταθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Από το βράδυ της ίδιας ημέρας τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν, ενώ από την Κυριακή ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να ακολουθεί ξανά ανοδική πορεία.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, που εκδόθηκε νωρίτερα, μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: