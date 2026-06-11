Κακοκαιρία «εξπρές» προ των πυλών – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν το προσεχές διήμερο, η ανάλυση Κολυδά για τα ύψη βροχής.

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, τους κατά τόπους ισχυρούς ανέμους και την πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές. Όπως εξηγεί στη νέα του πρόγνωση ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς η επικείμενη μεταβολή του καιρού θα προκαλέσει αστάθεια και τοπικά έντονα φαινόμενα κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία από την Παρασκευή: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο βροχών και καταιγίδων

Μάλιστα όπως τονίζει η νέα αστάθεια δεν φαίνεται να χαρακτηρίζεται σε όλες τις περιοχές από ιδιαίτερα μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής, ωστόσο αυτό δεν μειώνει τον συνολικό κίνδυνο, καθώς αναμένονται κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από μπουρίνια, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται την Παρασκευή σε Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια θα επηρεαστούν περιοχές όπως η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Εύβοια και η ανατολική Στερεά. Μάλιστα ο μετεωρολόγος του STAR παραθέτει αναλυτικά την πορεία της κακοκαιρίας αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από τα βασικά προγνωστικά μοντέλα(ECMWF, GFS και ICON). Αξίζει να σημειωθεί ότι εφιστά την προσοχή στην έντονη τοπικότητων των φαινομένων προειδοποιώντας ότι «σε αρκετές περιοχές μπορεί να είναι παροδικά, όμως εκεί όπου θα αναπτυχθούν οι ισχυρότεροι καταιγιδοφόροι πυρήνες, τα προβλήματα ενδέχεται να εμφανιστούν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, λόγω μεγάλης ραγδαιότητας, χαλαζοπτώσεων, ισχυρών ριπών και αυξημένης κεραυνικής δραστηριότητας.»

{https://x.com/KolydasT/status/2065081074263212060}

Η πορεία των βροχών και καταιγίδων: Η ανάλυση Κολυδά

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά και τα τρία μοντέλα συμφωνούν ως προς την αστάθεια με τις διαφορές να εντοπίζονται κυρίως στην ένταση, τη γεωγραφική κατανομή και τον χρονισμό των ισχυρότερων φαινομένων. Παρότι τα αριθμητικά ύψη βροχής διαφέρουν, όλα τα μοντέλα συγκλίνουν στις ίδιες περίπου περιοχές, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα εκδήλωσης οργανωμένων καταιγίδων.

Για το διάστημα Παρασκευής προς Σάββατο, το ECMWF δίνει μέγιστες τιμές γύρω στα 30–35 mm, ενώ το GFS εμφανίζει υψηλότερες εκτιμήσεις που ξεπερνούν τα 60 mm σε τοπικό επίπεδο. Το ICON επίσης δείχνει αξιόλογες τιμές, κυρίως σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης. Η σύγκλιση των μοντέλων ως προς τις περιοχές ενδιαφέροντος θεωρείται σημαντική, καθώς υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγιδοφόρων πυρήνων. Το Σάββατο, το κύριο μέτωπο της αστάθειας μετατοπίζεται ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και στη συνέχεια τη Θράκη.

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Παρασκευή προς Σάββατο: κοινό σήμα, διαφορετικές ποσότητες

Για το 24ωρο από τις 00 UTC της Παρασκευής έως τις 00 UTC του Σαββάτου, το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF δίνει μέγιστο περίπου 32,5 mm, ενώ το GFS ανεβάζει την αντίστοιχη τιμή κοντά στα 62,8 mm. Παρά τη μεγάλη αριθμητική διαφορά, τα δύο μοντέλα τοποθετούν την κύρια ζώνη των βροχοπτώσεων στην ίδια ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Αυτή η γεωγραφική σύγκλιση έχει μεγαλύτερη σημασία από την απόλυτη τιμή. Το αν θα σημειωθούν 30 ή 60 mm σε ένα ολόκληρο 24ωρο παραμένει αβέβαιο. Όταν όμως διαφορετικά μοντέλα επιμένουν στην ίδια περίπου περιοχή, αυξάνεται η πιθανότητα να εκδηλωθούν ισχυροί καταιγιδοφόροι πυρήνες. Το ICON εμφανίζει μέγιστο περίπου 53,7 mm βορειότερα, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, και το GFS παρουσιάζει δεύτερη αξιόλογη ζώνη βροχής στη Μακεδονία και τη Θράκη, η οποία προσεγγίζει αρκετά τη λογική του ICON. Η σύγκλιση αυτή δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη, ιδιαίτερα για περιοχές όπου οι καταιγίδες μπορεί να συνοδευτούν από χαλάζι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Το Σάββατο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται ανατολικότερα

Για το επόμενο 24ωρο, από τις 00 UTC του Σαββάτου έως τις 00 UTC της Κυριακής, τα μέγιστα των ECMWF και GFS συγκλίνουν περισσότερο γεωγραφικά. Το ECMWF υπολογίζει περίπου 35,8 mm και το GFS περίπου 45,4 mm, με την κύρια ζώνη να εντοπίζεται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις γειτονικές περιοχές. Η εικόνα αυτή συμφωνεί με τη σταδιακή μετατόπιση της διαταραχής προς τα ανατολικά. Η ΕΜΥ επίσης τοποθετεί τη συνέχεια των ισχυρών φαινομένων στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Το ICON ακολουθεί διαφορετική, αλλά μετεωρολογικά εύλογη λογική: διατηρεί το μεγαλύτερο ύψος, περίπου 32,5 mm, στην περιοχή του Έβρου και της Θράκης, καθώς το σύστημα απομακρύνεται ανατολικότερα.

Γιατί ακόμη και τα 30 mm μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο το συνολικό ύψος βροχής. Τα 30 mm μπορεί να περάσουν χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες όταν κατανέμονται ομαλά μέσα σε ένα 24ωρο. Μπορούν όμως να προκαλέσουν προβλήματα όταν πέσουν σε μισή ή μία ώρα, ιδιαίτερα σε πόλεις, μικρές λεκάνες απορροής, ορεινούς δρόμους και περιοχές με ανεπαρκή αποστράγγιση. Στις καταιγίδες της θερινής περιόδου η μεγάλη ραγδαιότητα, το χαλάζι, οι ισχυρές ριπές και οι κεραυνοί μπορεί να αποτελέσουν σημαντικότερο κίνδυνο από το ίδιο το ημερήσιο άθροισμα. Για τον λόγο αυτό η προσοχή πρέπει να στραφεί όχι μόνο στις τελικές τιμές των χαρτών, αλλά κυρίως στη θέση και στην ώρα ανάπτυξης των ισχυρών καταιγιδοφόρων πυρήνων.

Το συμπέρασμα είναι σαφές παρότι τα μοντέλα διαφοροποιούνται ως προς τα ακριβή ύψη βροχής, συγκλίνουν στις περιοχές που χρειάζονται αυξημένη προσοχή. Στο επίκεντρο βρίσκονται αρχικά η βόρεια και η κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Θράκη