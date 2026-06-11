Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Τι αναφέρουν οι μετεωρολόγοι

Μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για γενικευμένη αστάθεια που θα επηρεάσει πολλές περιοχές με έντονες βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας. Τι αναφέρουν Κλέαρχος Μαρουσάκης, Όλγα Παπαβγούλη, Θοδωρής Κολυδάς, Δημήτρης Παπαϊωάννου αλλά και το προγνωστικό μοντέλο windy για την κακοκαιρία εξπρές που πλησιάζει την χώρα μας.

Ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου ανέφερε πως η θερμοκρασία θα πέσει 4 με 5 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται την Παρασκευή να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Έντονα φαινόμενα αναμένεται να δούμε σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο Αιγαίο, ανατολική Πελοπόννησο. Τα έντονα φαινόμενα θα παραμείνουν αισθητά σε Εύβοια, Σποράδες και η Χαλκιδική μέχρι και το Σάββατο το πρωί.

Όσον αφορά την Αττική αύριο, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ανέφερε πως θα έχουμε βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι αλλά θα είναι τοπικού χαρακτήρα. Μετά το μεσημέρι θα αποκτήσουν πιο οργανωμένη μορφή και τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα. Το Σάββατο θα πέσουν βροχές στην Αττική κυρίως στο βόρειο τμήμα ωστόσο τα φαινόμενα θα σταματήσουν το μεσημέρι όπου θα βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

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Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγουλή, η σημερινή ημέρα (11/06/2026) θα διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου και της ανατολικής Μακεδονίας.

Η εικόνα του καιρού αλλάζει από την Παρασκευή, καθώς ψυχρές αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες από τη βόρεια Ελλάδα έως και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ένταση αλλά μικρή διάρκεια, με τις ισχυρότερες καταιγίδες να εκδηλώνονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η Αττική δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από το πέρασμα των ψυχρών αερίων μαζών. Οι τοπικές μπόρες που θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν κατά τις απογευματινές ώρες.

Το Σάββατο, έντονες καταιγίδες προβλέπονται στις Σποράδες, τη Χαλκιδική, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ βροχοπτώσεις αναμένονται και στην Αττική. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και θα ενισχυθούν σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, αν και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

Από την Κυριακή, το σκηνικό του καιρού θα βελτιωθεί αισθητά. Μικρή αστάθεια θα παραμείνει στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, ενώ η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ξανά ανοδική πορεία.

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Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως από την Παρασκευή το βράδυ και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο οι βοριάδες θα ενισχυθούν από το βράδυ μέσα στο Ιόνιο και στη συνέχεια και μέσα στο Αιγαίο.

Θα κάνει και σήμερα αρκετή ζέστη, ιδιαίτερα σε εσωτερικές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 32 με 35 και τοπικά ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Πιο δροσερές οι καταστάσεις στο εσωτερικό του Αιγαίου, εκεί όπου θα επιμείνει το μελτέμι. Γύρω από τις Κυκλάδες ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Η Αττική θα επηρεαστεί από αυτήν την έξαρση αστάθειας που αναμένουμε μέσα στο επόμενο 24ωρο. Σήμερα θα έχουμε ηλιακή ακτινοβολία καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία έως και 34 - 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, από το απόγευμα να περιμένουμε πολλές βροχές και καταιγίδες. Και μέσα στην αυριανή νύχτα θα έχουμε έντονη αστάθεια, με τον καιρό να βελτιώνεται μέσα στο Σάββατο και τα μελτέμια να ακολουθούν αυτόν τον άστατο καιρό.

Στη Θεσσαλονίκη, αργά το απόγευμα, στο εσωτερικό του νομού δεν αποκλείεται να βγουν κάποιες μπόρες τοπικού χαρακτήρα. Αύριο θα συναντήσουμε μπόρες ή και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι σήμερα έως 4 μποφόρ και ο υδράργυρος 32 με 33 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο θα μας έρθει ένα βαρομετρικό χαμηλό - ένα κύμα αστάθειας- πιο ψυχρός αέρας και επομένως θα υποχωρήσουν οι υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Θα δώσουν τη θέση τους σε πιο ψυχρές αέριες μάζες, με αποτέλεσμα να λάβει χώρα μία σύγκρουση αερίων μαζών και διαφορετική θερμοκρασία και υγρασία.

Η αυριανή ημέρα είναι μια ημέρα που χρειάζεται μεγάλη προσοχή κυρίως για τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, ιδιαίτερα για τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Χρειάζεται προσοχή καθώς δεν αποκλείεται να δούμε χαλαζοπτώσεις, μικροπλημμυρρικά επεισόδια, ακόμη και κίνδυνο από την πτώση κεραυνών.

Η διαδικασία αυτή δεν θα διαρκέσει πολύ.

Αύριο θα επηρεαστεί πρώτα η βόρεια, βορειοδυτκή χώρα μέχρι και το μεσημέρι. Μέχρι το βράδυ αυτό το κύμα αστάθειας θα απασχολήσει τα κεντρικά, βόρεια και ακόμη και ανατολικά τμήματα.

Τα φαινόμενα αυτά θα απασχολήσουν και το Αιγαίο μέσα τη νύχτα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj5yljaem3rt?integrationId=eexbs17lxeknn2p}

Τέλος, ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του κάνει λόγο για κορύφωση της αστάθειας κυρίως Παρασκευή και Σάββατο. Τονίζει πως Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, με μεγαλύτερη προσοχή σε Μακεδονία, Θράκη, Χαλκιδική, Θεσσαλία, Σποράδες και πιθανώς Εύβοια. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, αλλά κατά τόπους μπορεί να συνοδευτούν από έντονη βροχόπτωση, ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Από την Κυριακή ο καιρός σταδιακά βελτιώνεται, ενώ ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

{https://x.com/KolydasT/status/2064977862138962069}

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, αύριο θα ξεκινήσουν έντονες καταιγίδες από το πρωί σε περιοχές όπως κεντρική Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι όμως θα υπάρξει έντονη επιδείνωση του καιρού σε Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Ανατολική, κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη. Η κακοκαιρία όσο προχωρούμε προς το απόγευμα θα γενικεύεται και θα κινηθεί νοτιότερα, προς την Πελοπόννησο. Από το βράδυ θα υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών αλλά όχι παντού.

Φαινόμενα βροχών και τοπικών καταιγίδων θα υπάρξουν μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές ωστόσο αυτά σύντομα θα περιοριστούν και θα βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.