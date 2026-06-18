Προσφορές κάτω από τα 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή ήταν πιθανό να μην ληφθούν υπόψη κατά την κατανομή, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, καθώς η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε περίπου 14 φορές, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνοντας την έντονη ζήτηση τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς επενδυτές. Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών διαμορφώθηκε στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή.

Η δυναμική της έκδοσης είχε ήδη καταγραφεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με τον ΑΔΜΗΕ να επισημαίνει ότι, βάσει της ζήτησης που είχε εκδηλωθεί έως τις 17 Ιουνίου, προσφορές κάτω από τα 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή ήταν πιθανό να μην ληφθούν υπόψη κατά την κατανομή.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη έχει γίνει για τους υφιστάμενους μετόχους που κατείχαν μετοχές κατά την ημερομηνία καταγραφής της 15ης Ιουνίου. Οι συγκεκριμένοι επενδυτές θα λάβουν προνομιακή μεταχείριση στην κατανομή των νέων τίτλων, προκειμένου να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην έκδοση αποτελεί η συμμετοχή της Capital Group, μέσω της Capital World Investors, η οποία συμμετέχει ως cornerstone investor με δέσμευση τοποθέτησης 70 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 4% της συνολικής αύξησης και ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της συναλλαγής.

Η επιτυχία της έκδοσης αντανακλά την εμπιστοσύνη του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο διατηρεί αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής του, των διεθνών επενδυτών που ανταποκρίθηκαν μαζικά στην προσφορά, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε τη χρηματοδότηση της κρατικής συμμετοχής μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

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Υπενθυμίζεται ότι το RRF έχει εγκρίνει επιδότηση ύψους 370 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στην αύξηση κεφαλαίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου.