«Ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα τρεις μέρες στο συρτάρι του, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα» είπε το πρωί μιλώντας στο ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Μόνο ως άδειασμα - και μάλιστα χωρίς περιστροφές - του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου μπορούν να εκληφθούν οι πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που απαντούν στα όσα κατήγγειλε ο βουλευτής Ηλείας το πρωί στον ΣΚΑΙ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αβραμόπουλος μεταξύ πολλών άλλων ισχυρίστηκε πως «ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα τρεις μέρες στο συρτάρι του, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα», ενώ υποστήριξε πως δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ούτε για ένταλμα της βελγικής Δικαιοσύνης, αποδίδοντας τις εξελίξεις σε «αστυνομικούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και διεύρυναν την έρευνα». «Για αυτό και δεν εστάλη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο Προστασίας του Πολίτη» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ήρθε άμεσα, μέσα από πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφενός κάνουν λόγο με σαφήνεια για «Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης» και τονίζουν πως «διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».

Αναλυτικά η απάντηση πηγών της ΕΛ.ΑΣ

«Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

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