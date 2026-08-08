Όπως καταγγέλλει, έφτασε στα χέρια του μήνυμα που περιείχε επιστολές με αναφορές στο πρόσωπό του, οι οποίες φέρεται να διακινούνταν τόσο σε μέλη όσο και σε μη μέλη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Δημήτρης Κοτσόργιος, με δημόσια επιστολή που υπογράφει, κάνοντας λόγο για «λασπολογία» και διακίνηση, όπως υποστηρίζει, ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών σε βάρος του.

Στην επιστολή του, ο κ. Κοτσόργιος αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «άνευ προηγουμένου λασπολογία», χωρίς, σύμφωνα με τον ίδιο, να του έχει δοθεί η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Όπως καταγγέλλει, έφτασε στα χέρια του μήνυμα που περιείχε επιστολές με αναφορές στο πρόσωπό του, οι οποίες φέρεται να διακινούνταν τόσο σε μέλη όσο και σε μη μέλη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Ο ίδιος στρέφει τα πυρά του κατά νομικού και στελέχους του Πολιτικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να πλήξει την τιμή και την υπόληψή του. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου γνώριζαν την ύπαρξη των συγκεκριμένων επιστολών, αλλά δεν τον κάλεσαν ποτέ προκειμένου να παρουσιάσει τη δική του θέση.

Ο Δημήτρης Κοτσόργιος αναφέρει ότι δεν γνωρίζει εάν η πρόεδρος του κόμματος, Μαρία Καρυστιανού, είχε ενημερωθεί για την υπόθεση. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι εφόσον γνώριζε, τότε τίθεται, κατά την άποψή του, «ηθικό και πολιτικό θέμα».

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Παράλληλα, διερωτάται γιατί δεν έγινε, όπως αναφέρει, περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελιών που περιλαμβάνονταν στις επίμαχες επιστολές και γιατί δεν ζητήθηκαν πληροφορίες από συγκεκριμένες τοπικές και δικαστικές Αρχές και φορείς του Μεσολογγίου.

Κλείνοντας τη δημόσια επιστολή του, απευθύνει ευθεία έκκληση προς τη Μαρία Καρυστιανού να παρέμβει.

Επικαλούμενος τις αρχές της «Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας», ζητά από την πρόεδρο του κόμματος να καλέσει όσους γνώριζαν για την υπόθεση και, εφόσον διαπιστωθεί ότι συμμετείχαν στη διακίνηση του συγκεκριμένου υλικού, να τους αποπέμψει άμεσα.

«Κυρία πρόεδρε, πιστεύω ότι θα σταθείτε στο ύψος πραγματικά των περιστάσεων και θα κάνετε αυτό που πρέπει», αναφέρει χαρακτηριστικά ολοκληρώνοντας την επιστολή του.

{https://www.facebook.com/kotsorgios/posts/pfbid035fTFpaRcGtPo1QGacbaWS4WBPvat53mfYdHTQvJ6WAPBCrLzTa877TnRZ7SqjcDjl}

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Μεσολογγι 07 / 08 /2026

Τελευταια παρατηρειται μια ανεφ προιγουμενου λασπολογια στο προσωπο μου χωρις να μου δινεται η δυνατοτητα αμυνας απεναντι σε αυτους τους ανθρωπους που φορωντας την κουκουλα της ανωνυμιας η ακομα και της αποκρυψης του ονοματος τους διασπειρουν συκοφαντικες και φευδεις πληροφοριες μεσω μηνυματων σε μελη του κομματος και σε μη μελη με σκοπο να αποδομησουν ανθρωπους που τρεμουν να τους αντιμετωπισουν δημοσια .

Εφτασε στα χερια μου ένα τετοιο μηνυμα και όταν το διαβασα πραγματικα προβληματισθηκα πολύ σοβαρα , για την κακοηθεια όχι μονο των δυο ανθρωπων που εστειλαν τις επιστολες τοσο , οσο για τον ανθρωπο που τις αναπαραγει πιστευοντας ότι με αυτό τον τροπο θα με πληξει πολιτικα .

Δεν ξερω που αλλου το εχει στειλει αυτό το μηνυμα και δεν με απασχολει , εκεινο όμως που εχει σημασια είναι ότι νομικος και στελεχος του πολιτικου συμβουλιου του κομματος <<Ελπιδα για την Δημοκρατια >> επιχειρει με τροπους που θυμιζουν τους κουκουλουφορους της Γερμανικης κατοχης να πληξει την τιμη και την υποληψη , ενός πολιτη .

Τις συκοφαντικες αυτές επιστολες αν και τις γνωριζαν ΟΛΟΙ στο Π.Σ αλλα ποτε δεν με καλεσαν ώστε να μου δωσουν το δικαιωμα να υπερασπιστω τον εαυτο μου όπως θα επρεπε.

Δεν γνωριζω αν είναι και η προεδρος του κομματος ενημερη . Αν είναι όμως τοτε μπαινει θεμα ηθικο και πολιτικο και γι αυτην . Σε κάθε περιπτωση εχει ηθικη και πολιτικη υποχρεωση να αποπεμψει ολους αυτους που γνωριζαν για αυτές τις συκοφαντικες επιστολες και απλα καποιοι σιωπουσαν και καποιοι αλλοι τις χρησιμοποιουσαν για λογους ακατανοητους από εμενα .

Αν πραγματικα ηθελαν δικαιοσυνη θα υπηρχε υπευθυνη διαχειρηση , θα ενημερωναν και εμενα και επι πλεον θα φροντιζαν να αποκτησουν πραγματικη γνωση για τα αναφερομενα στις επιστολες . Αν πραγματικα ηθελαν θα μπορουσαν για τον ανθρωπο που μιλαει εκ μερους <<σωματειου >> τον γνωστο σε ολους στην περιοχη Μ.Ε.Π Αιτωλικου ( θεοδωρο ) να μιλησουν με τον σημερινο δημαρχο και τον προιγουμενο την εισαγγελια Μεσολογγιου την πρωην ανακριτρια Μεσολογγιου που πλεον είναι στην Θεσσαλονικη καθως και με τον προεδρο του αλιευτικου συλλογου Μεσολογγιου - Αιτωλικου - Οινιαδων . Δεν το εκαναν όμως ΓΙΑΤΙ ???

Φαινεται λοιπον ξεκαθαρα ότι οι ανθρωποι αυτοι δεν διαφερουν σε τιοτα στη νοοτροπια και στην προσεγγιση από τους λεγομενους συστημικοης πολιτικους αφου χρησιμοποιουν τις ιδιες πρακτικες .

ΚΑΛΩ :

Την προεδρο του κομματος <<Ελπιδα για την Δημοκρατια >> κυρια Καρυστιανου με δεδομενη την πιστη της στο τετραπτυχο << Δημοκρατια – Δικαιοσυνη - Διαφανεια - Λογοδοσια να καλεσει ολους αυτους που γνωριζαν αλλα δεν εκαναν αυτό που επρεπε στην περιπτωση αυτή και οι οποιοι προσπαθησαν να σπιλωσουν την τιμη και την υποληψη μου διακινοντας το υλικο αυτό και να τους αποπεμψει ΑΜΕΣΑ από το κομμα μονο και μονο για λογους αρχης , γιατι δεν σεβαστηκαν την Δικαιοσυνη την Δημοκρατια και την Τιμη ενός ανθρωπου .

Κυρια προεδρε πιστευω ότι θα σταθειτε στο υψος πραγματικα των περιστασεων και θα κανετε αυτό που ΠΡΕΠΕΙ .

Κοτσοργιος Δημητριος

Ψαρας»