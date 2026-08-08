Η σημασία των γλουτιαίων μυών δεν περιορίζεται στην εμφάνιση.

Μια απλή άσκηση που μπορεί να γίνει ακόμη και στο σπίτι, χωρίς ειδικό εξοπλισμό, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη για την ενδυνάμωση των γλουτών και τη διατήρηση της λειτουργικότητας του σώματος. Πρόκειται για τη γέφυρα γλουτών ή «glute bridge», μια κίνηση που συναντάται συχνά τόσο στην προπόνηση ενδυνάμωσης όσο και σε προγράμματα φυσικής κατάστασης.

Η σημασία των γλουτιαίων μυών δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Ο μείζων γλουτιαίος είναι βασικός μυς για την έκταση του ισχίου και συμμετέχει σε κινήσεις που πραγματοποιούμε καθημερινά, όπως όταν σηκωνόμαστε από μια καρέκλα, ανεβαίνουμε σκάλες ή περπατάμε σε ανηφόρα.

Η γέφυρα γλουτών ενεργοποιεί κυρίως τον μείζονα γλουτιαίο, ενώ παράλληλα συμμετέχουν οι οπίσθιοι μηριαίοι και οι μύες του κορμού, οι οποίοι συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης.

Η άσκηση που δυναμώνει έναν από τους σημαντικότερους μύες όσο μεγαλώνουμε

Η εκτέλεσή της είναι σχετικά απλή. Ξαπλώνουμε ανάσκελα, λυγίζουμε τα γόνατα και τοποθετούμε τα πέλματα στο πάτωμα. Στη συνέχεια, ενεργοποιώντας τους γλουτούς και τον κορμό, ανασηκώνουμε τη λεκάνη μέχρι το σώμα να σχηματίσει περίπου μια ευθεία γραμμή από τους ώμους έως τα γόνατα. Έπειτα επιστρέφουμε αργά και ελεγχόμενα στην αρχική θέση.

Η σωστή τεχνική είναι σημαντικότερη από το πόσο ψηλά θα σηκωθεί η λεκάνη. Η υπερβολική έκταση στην κορυφή της κίνησης μπορεί να μεταφέρει μέρος της επιβάρυνσης από τους γλουτούς στη μέση. Για τον λόγο αυτό, στόχος είναι το «σφίξιμο» των γλουτών και όχι η προσπάθεια να ανέβει η λεκάνη όσο το δυνατόν ψηλότερα.

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Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι η άσκηση μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στη φυσική κατάσταση του καθενός. Οι αρχάριοι μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο το βάρος του σώματός τους, ενώ όσο αυξάνεται η δύναμη μπορούν να προστεθούν αντίσταση ή δυσκολότερες παραλλαγές, όπως η γέφυρα στο ένα πόδι.

Η ενδυνάμωση των συγκεκριμένων μυών αποκτά ιδιαίτερη σημασία με την πάροδο των ετών, καθώς συνδέεται με κινήσεις απαραίτητες για την καθημερινή αυτονομία. Η γέφυρα μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως βάση για πιο σύνθετες ασκήσεις, όπως καθίσματα, προβολές και step-ups.

Πηγή clara.es