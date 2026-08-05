Ακόμη και λίγα λεπτά καθημερινής άσκησης με έμφαση στη μυϊκή ενδυνάμωση μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη από μια απλή βόλτα, βοηθώντας στη διατήρηση της ισορροπίας και της συνολικής ποιότητας ζωής.

Η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών αποτελεί βασική προϋπόθεση για καλή υγεία και ευεξία στην καθημερινότητα. Ο ποιοτικός ύπνος, διάρκειας 7 έως 9 ωρών, η αποφυγή επιβλαβών συνηθειών όπως η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και μια ισορροπημένη διατροφή, είναι μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι παραλείπουν τη σωστή σωματική άσκηση, κάνοντας συχνά λάθη που μειώνουν τα οφέλη της για την υγεία και τη φυσική κατάσταση.

Η αερόβια άσκηση είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση της καλής υγείας και οι περισσότεροι άνθρωποι την εντάσσουν στην καθημερινότητά τους, ακόμη και με έναν απλό περίπατο περίπου 6.000 βημάτων. Ωστόσο, όταν επιστρέφουν στο σπίτι συνεχίζουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις, παραμελώντας την προπόνηση δύναμης, η οποία είναι καθοριστική για τη διατήρηση της αυτονομίας και της λειτουργικότητας του σώματος με την πάροδο του χρόνου.

Είναι φυσιολογικό οι σωματικές μας ικανότητες να μειώνονται όσο περνούν τα χρόνια. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία γερνά το σώμα μπορεί να επιβραδυνθεί, μέσα από μια απλή αλλά σταθερή ρουτίνα ασκήσεων ενδυνάμωσης, που ενεργοποιεί τις βασικές μυϊκές ομάδες.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), οι ασκήσεις δύναμης συμβάλλουν στη διατήρηση της λειτουργικότητας του οργανισμού, βοηθώντας τον άνθρωπο να παραμένει ανεξάρτητος και να εκτελεί ευκολότερα τις καθημερινές του δραστηριότητες. Παράλληλα, επιστημονικοί φορείς, όπως το National Institute for Health and Care Excellence (NICE), τονίζουν ότι η ενδυνάμωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη διαχείριση προβλημάτων που εμφανίζονται συχνότερα με την ηλικία, όπως οι ενοχλήσεις στις αρθρώσεις και οι πόνοι στη μέση. Η τακτική άσκηση με αντιστάσεις δεν αφορά μόνο τη μυϊκή δύναμη, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» για τη διατήρηση της αυτονομίας, της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής όσο μεγαλώνουμε σύμφωνα με το mundodeportivo.com.

Καθημερινές δραστηριότητες, όπως το να σηκώσουμε μια βαλίτσα, να κρατήσουμε ένα παιδί στην αγκαλιά, να μεταφέρουμε τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ ή να σηκωθούμε από μια καρέκλα, γίνονται πολύ πιο εύκολες όταν το σώμα μας διαθέτει καλή φυσική κατάσταση και επαρκή μυϊκή δύναμη. Για τον λόγο αυτό, οι βασικές ιατρικές οδηγίες συγκλίνουν στην ανάγκη συστηματικής ενδυνάμωσης των μυών τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, ώστε να διατηρείται η λειτουργικότητα και η αυτονομία μας.

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Το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ επισημαίνει ότι η προπόνηση δύναμης μπορεί να συμβάλει και στη μείωση του κινδύνου πτώσεων, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το σημαντικό είναι να αλλάξει η αντίληψή μας για την άσκηση. Μια απλή και προσαρμοσμένη στις δυνατότητές μας ρουτίνα ενδυνάμωσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό «όπλο» για περισσότερη ανεξαρτησία, καλύτερη κινητικότητα και υψηλότερη ποιότητα ζωής.