Στις πιο απαιτητικές ερωτήσεις επαγωγικού συλλογισμού, το μοτίβο δεν βασίζεται σε μία μόνο λογική, αλλά προκύπτει από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων απλών μοτίβων που λειτουργούν ταυτόχρονα μέσα στην ίδια ακολουθία.

Ένα σχήμα, για παράδειγμα, μπορεί να περιστρέφεται σε κάθε βήμα ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται σε μέγεθος, ή μια κουκκίδα μπορεί να αλλάζει θέση μέσα σε ένα πλαίσιο ενώ παράλληλα μεταβάλλεται και ο αριθμός των στοιχείων γύρω της. Η δυσκολία εδώ δεν έγκειται στην πολυπλοκότητα κάθε επιμέρους κανόνα, συνήθως πρόκειται για μοτίβα που έχει ήδη συναντήσει ο υποψήφιος ξεχωριστά, αλλά στην ικανότητα να τα αναγνωρίσει και τα δύο ταυτόχρονα, χωρίς να παρασυρθεί εστιάζοντας αποκλειστικά στο ένα από αυτά.

Η επιτυχής αντιμετώπιση τέτοιων ερωτημάτων απαιτεί μια συστηματική, σταδιακή προσέγγιση: ο υποψήφιος οφείλει πρώτα να απομονώσει νοερά κάθε μεταβλητή του σχήματος, σχήμα, μέγεθος, θέση, πλήθος στοιχείων, σκίαση, προσανατολισμό, και να εξετάσει καθεμία ξεχωριστά σε όλη την ακολουθία, σαν να επρόκειτο για διαφορετικές, παράλληλες ερωτήσεις. Μόνο αφού εντοπιστεί ο κανόνας που διέπει κάθε μεταβλητή μεμονωμένα, μπορούν να συνδυαστούν σωστά για να προκύψει η τελική απάντηση. Αυτή η μεθοδική αποδόμηση του σύνθετου ερωτήματος σε απλούστερα, διαχειρίσιμα κομμάτια είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που πρέπει να αποκτήσει κανείς πριν αντιμετωπίσει τα πιο απαιτητικά ερωτήματα της επαγωγικής λογικής.

Παρακάτω θα δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά ερωτήματα με συνδυασμό μοτίβων προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τα παραπάνω.

Ερώτημα 1ο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο παρακάτω σχήμα έχουμε στοιχεία που αλληλοεπηρεάζονται ανά ομάδες. Ποια είναι η εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό;

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Έχουμε δύο ομάδες να παρατηρήσουμε (1η, 3η, 5η) και (2η, 4η). Στην πρώτη ομάδα το σχήμα αυξάνεται κατά μία πλευρά σε κάθε δύο βήματα οπότε έχουμε: 1η (3 πλευρές), 3η (4 πλευρές) και 5η αναμένουμε 5 πλευρές (απορρίπτονται οι απαντήσεις Α και Γ). Στη δεύτερη ομάδα το σχήμα μειώνεται κατά μία πλευρά σε κάθε δύο βήματα οπότε έχουμε: 2η (5 πλευρές), 4η (4 πλευρές). Άλλος κανόνας είναι ότι όταν το βέλος είναι γεμισμένο και δείχνει προς τα πάνω το εσωτερικό σχήμα είναι λευκό και όταν το βέλος δείχνει προς τα κάτω και είναι λευκό το εσωτερικό σχήμα είναι γκρι. Η μόνη απάντηση που πληροί τα παραπάνω κριτήρια είναι η απάντηση Δ.

Ερώτημα 2ο



Το σχήμα περιστρέφεται ενώ «τρέχει» άλλο μοτίβο στα εσωτερικά σχήματα. Ποια είναι η επόμενη εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) στη σειρά;

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Στο ερώτημα αυτό συνδυάζονται και πάλι δύο ταυτόχρονα μοτίβα. Το πρώτο αφορά την περιστροφή του σχήματος-πλαισίου, το οποίο γυρίζει κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα σε κάθε βήμα: από την ορθή θέση (0 μοίρες), στην πλάγια θέση προς τα δεξιά (90 μοίρες), στην ανάποδη θέση (180 μοίρες) και στην πλάγια θέση προς τα αριστερά (270 μοίρες), άρα ο επόμενος όρος επιστρέφει στην αρχική όρθια θέση (270+90=360=0 μοίρες), έτσι απορρίπτονται οι επιλογές Α και Δ. Το δεύτερο μοτίβο αφορά το συνολικό πλήθος πλευρών των σχημάτων που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο, το οποίο ακολουθεί κλιμακούμενη πρόοδο: ο κύκλος μετράει ως 1, το τρίγωνο έχει 3 πλευρές, τα δύο τρίγωνα μαζί μας δίνουν 3+3=6 πλευρές, και τα δύο πεντάγωνα μαζί μας δίνουν 5+5=10 πλευρές. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους όρους δεν είναι σταθερή αλλά αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά (+2, +3, +4), άρα το επόμενο βήμα απαιτεί διαφορά +5, δηλαδή 10+5=15 συνολικές πλευρές. Η σωστή απάντηση είναι η Γ, καθώς είναι η μοναδική επιλογή που ικανοποιεί και τις δύο συνθήκες ταυτόχρονα: το σχήμα βρίσκεται στην όρθια θέση (0 μοίρες), και περιέχει τρία πεντάγωνα, δηλαδή 5+5+5=15 συνολικές πλευρές, συνεχίζοντας σωστά την κλιμακούμενη πρόοδο.

Ερώτημα 3ο

Το πλήθος των αστεριών κάθε κελιού ακολουθεί κρυφή σχέση ανάμεσα σε γραμμή και στήλη. Ποιο κελί (Α, Β, Γ, Δ, Ε) αντικαθιστά το ερωτηματικό;

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ερωτήματα, εδώ ο κανόνας δεν είναι ορατός με την πρώτη ματιά, το πλήθος των αστεριών δεν επαναλαμβάνεται σταθερό ανά γραμμή ή στήλη, αλλά προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού γραμμής επί τον αριθμό στήλης (θεωρώντας 1η γραμμή/στήλη=1, 2η=2, 3η =3). Οπότε, κελί (1,1):1Χ1=1 αστέρι, κελί (1,2):1Χ2=2 αστέρια, κελί (1,3):1Χ3=3 αστέρια, κελί (2,1):2Χ1=2 αστέρια, κελί (2,2):2Χ2=4 αστέρια, κελί (2,3):2Χ3=6 αστέρια, κελί (3,1):3Χ1=3 αστέρια, κελί (3,2):3Χ2=6 αστέρια. Το ζητούμενο κελί (3,3) πρέπει επομένως να έχει 3Χ3=9 αστέρια. Οπότε η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.

Ερώτημα 4ο

Τρία στοιχεία κινούνται ταυτόχρονα, το καθένα με δικό του κανόνα. Ποια εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) αντικαθιστά το ερωτηματικό;

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Ο λευκός σταυρός κινείται διαγώνια από τη μία γωνία στην άλλη κάνοντας μισό βήμα σε κάθε κελί, ξεκινώντας από τη μέση πάει στην δεξιά πάνω-γωνία, μετά μετακινείται κάτω-αριστερή-γωνία και ξανά στη μέση κ.ο.κ. Ο λευκός σταυρός στο σημείο που μετακινείται επικαλύπτει το οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Ο μαύρος κύκλος μετακινείται από αριστερή πάνω-γωνία σε δεξιά πάνω-γωνία και επικαλύπτεται κάθε φορά από τον λευκό σταυρό και το γκρι πλαίσιο. Το γκρι πλαίσιο εμφανίζεται εκεί που δείχνει κάθε φορά το βέλος και επικαλύπτεται από άλλα στοιχεία. Μόνο ο λευκός σταυρός δεν επικαλύπτεται. Επομένως στο κελί που αναζητούμε το γκρι πλαίσιο θα βρίσκεται πάνω-δεξιά-γωνία, ο μαύρος κύκλος στην πάνω-αριστερή-γωνία και ο λευκός σταυρός πάνω-αριστερή-γωνία. Επειδή ο λευκός σταυρός επικαλύπτει άλλα στοιχεία, στο κελί που αναζητούμε θα έχουμε μόνο 2 εμφανή στοιχεία τον μαύρο κύκλο και τον λευκό σταυρό, οπότε η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.