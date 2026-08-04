«Τη μέρα της ανάρτησής του, λίγο μετά ή την επόμενη μέρα, πάρα πολλές ομάδες που χτίστηκαν στο όνομα της Μαρίας Καρυστιανού, ξαφνικά άλλαξαν συντονισμένα», είπε η Μαρία Γρατσία.

«Είναι πολύ βαριές δηλώσεις περί «φυτευτών συμβούλων» που δεν συνάδουν με την υποχρέωσης πίστης. Δεν συνάδουν με την πολιτική ηθική», είπε η Μαρία Γρατσία αναφορικά με την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού, τονίζοντας πως δεν έγινε ποτέ καμία διαγραφή.

«Μας έκανε εντύπωση, περιμέναμε να είναι συγκεκριμένος. Η δημόσια κριτική είναι θεμιτή. Το κίνημα είναι συνεπή στις αρχές του. Μείναμε άναυδοι όταν διαβάσαμε τις δηλώσεις του. Ήρθε μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου δεν τέθηκε κάποιο ζήτημα. Δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη κριτική ή τοποθέτηση. Συζητήσαμε την αναδιοργάνωση του γραφείου Τύπου. Δεν γινόταν σωστά η δουλειά. Τι πιο υγιές να είμαστε πιο προετοιμασμένοι; Υπάρχουν προτάσεις για την επικοινωνιακή προώθηση του κινήματος. Αυτό συζητήθηκε 10 μέρες πριν. Θα ανέμενα να ήταν ο πρώτος που θα ήθελε τη διεύρυνση του κινήματος. Το Κίνημα δέχεται επίθεση. Δεν τον διαγράψαμε. Έχουν νόημα οι λέξεις. Πώς διαγράφηκε αφού ήταν «παρών» στη συνεδρίαση;».

Στη συνέχεια η στενή συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού κατήγγειλε πως την επόμενη μέρα της αποχώρησής του, αρκετές ομάδες στο Facebook άλλαξαν το προφίλ τους, ενώ αναφέρθηκε και στη χθεσινή ανακοίνωση όσων έχουν αποχωρήσει από το κόμμα.

«Τη μέρα της ανάρτησής του, λίγο μετά ή την επόμενη μέρα, πάρα πολλές ομάδες που χτίστηκαν στο όνομα της Μαρίας Καρυστιανού, ξαφνικά άλλαξαν συντονισμένα. Τη μία μέρα είχαν όνομα «ομάδα στήριξης της Μαρίας Καρυστιανού» και μετά άλλαξαν το προφίλ τους και υιοθέτησαν την ανάρτηση του κ. Αυγερινού. Δεν αμφισβητείται αυτό. Το γιατί έφυγε, θα περίμενα συγκεκριμένες τοποθετήσεις.

Για το «παράλληλο γραφείο Τύπου» δεν υπήρξε. Όταν υπάρχει τέτοια προσέγγιση και μετά τις κινήσεις που προανέφερα, όταν το προηγούμενο γραφείο Τύπου έστειλαν υπόγεια μηνύματα. Να ρωτηθεί ο κ. Αυγερινός για το αν συμμετείχε σε αυτό… Από πρόσωπα που παραμένουν στο κίνημα. Έχουν τεθεί εκτός κινήματος μετά απ’ αυτά», υπογράμμισε η Μαρία Γρατσία.

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