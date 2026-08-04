Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας έχουν καεί περίπου 4,7 εκατομμύρια στρέμματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των πυροσβεστών και των πολιτών που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές εξέφρασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3 – Μακεδονίας 102 FΜ, ευχόμενος να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

«Κάθε καλοκαίρι γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι κλιματικές συνθήκες. Δεν αποτελούν πλέον επιχείρημα για την έλλειψη προετοιμασίας, ιδιαίτερα από μια κυβέρνηση που από το 2019 διατυμπάνιζε ότι θα κάνει τα πάντα για την κλιματική κρίση και τη δασοπροστασία», ανέφερε.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας έχουν καεί περίπου 4,7 εκατομμύρια στρέμματα σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πολύ πίσω από τις απαιτήσεις της εποχής. «Οι φωτιές σβήνουν τον χειμώνα. Η προετοιμασία πρέπει να ξεκινά τότε, με έργα πρόληψης και όχι μόνο με την καταστολή της πυρκαγιάς όταν αυτή έχει ήδη ξεσπάσει», υπογράμμισε.

Ελάχιστη πρόοδος στην υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε στον ρόλο του ηλεκτρικού δικτύου στην πρόκληση πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι, παρά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες επενδύσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ, σημειώνοντας ότι σημαντικό ποσοστό των πυρκαγιών συνδέεται με σπινθήρες από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Δεν είναι δυνατόν το 2021 να ήταν υπογειοποιημένο περίπου το 11% του δικτύου και το 2025 να έχει φτάσει μόλις στο 13%, ενώ στο μεταξύ έχει περάσει από τη χώρα ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν διατεθεί δισεκατομμύρια για επενδύσεις», σημείωσε.

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Αναφέρθηκε, επίσης, στα σοβαρά εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα των πυροσβεστών, ιδιαίτερα των εποχικών και των πενταετούς υποχρέωσης, τα οποία οι ίδιοι είχαν μεταφέρει στη Νέα Αριστερά από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. «Οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζονται το καλοκαίρι ως ήρωες, αλλά τον χειμώνα τούς ψεκάζουν με δακρυγόνα όταν διεκδικούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα», τόνισε.

Ενότητα της Αριστεράς με αξιοπιστία και αξιοπρέπεια

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς επανέλαβε ότι το κόμμα τάσσεται υπέρ της κοινής δράσης, του προγραμματικού διαλόγου και της ενότητας των δυνάμεων της Αριστεράς, με προοπτική ακόμη και μια κοινή πολιτική έκφραση στις επόμενες εκλογές. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικές πολιτικές και προγραμματικές συγκλίσεις και να προχωρήσει με όρους αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας.

Ασκώντας κριτική στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, υποστήριξε ότι δεν δείχνει διάθεση διαλόγου με άλλα πολιτικά κόμματα, ενώ κινείται ανάμεσα σε αντιφατικές θέσεις.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη στάση της απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς δηλώνει αντίθετη στην αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά υπέρ της διατήρησης του νόμου που επιτρέπει τη λειτουργία τους.

«Εμείς κάνουμε έκκληση για την ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς, αλλά θέλουμε αυτή η επανεκκίνηση να γίνει με όρους αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας», σημείωσε. Όπως πρόσθεσε, η έλλειψη αυτών των στοιχείων έχει συμβάλει στη βαθύτερη απαξίωση του χώρου της Αριστεράς στα μάτια μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά από την κυβέρνηση στο προσφυγικό

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Θέουτα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε λόγο για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος από τη Δεξιά και την Ακροδεξιά στην Ευρώπη.

«Όταν ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι οι πολιτικές της Ισπανίας προσελκύουν τις συγκεκριμένες ροές, αποδυναμώνει το δικό του επιχείρημα ότι στον Έβρο υπήρχε μια οργανωμένη επιχείρηση από την Τουρκία. Πρόκειται για διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά», υπογράμμισε.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης περιέγραψε την ευρωπαϊκή πολιτική ως αυτοκαταστροφική σε τρία κρίσιμα πεδία: την ενέργεια, το μεταναστευτικό και τη δημοσιονομική πολιτική.

Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά φθηνή ενέργεια, αλλά έχει περιορίσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία και αγοράζει ακριβότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη εργατικών χεριών εξαιτίας της δημογραφικής κρίσης, αλλά κλείνει τις μεταναστευτικές οδούς και χτίζει μια «Ευρώπη-φρούριο», εμποδίζοντας μια μετανάστευση την οποία στην πραγματικότητα έχει ανάγκη.

Παράλληλα, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται μεγάλες δημόσιες και παραγωγικές επενδύσεις, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες επιμένουν στην αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και στη λιτότητα.

«Πρόκειται για μια αυτοκαταστροφική πολιτική και στα τρία αυτά επίπεδα», σημείωσε.

«Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη πολιτικές ζυμώσεις, καθώς γίνεται ευρύτερα αντιληπτό ότι ο κατακερματισμός έχει πληγώσει την Αριστερά»

Ερωτηθείς για την παρουσία της Νέας Αριστεράς στις επόμενες εκλογές, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα διαθέτει τη δυνατότητα να συγκροτήσει ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα. Διευκρίνισε, όμως, ότι ο στόχος δεν είναι μια μοναχική εκλογική κάθοδος, αλλά η συγκρότηση μιας ευρύτερης πολιτικής σύγκλισης με τις δυνάμεις της Αριστεράς και της Οικολογίας, το ΜέΡΑ25 και άλλες πολιτικές δυνάμεις και συλλογικότητες.

Όπως σημείωσε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη πολιτικές ζυμώσεις, καθώς γίνεται ευρύτερα αντιληπτό ότι ο κατακερματισμός έχει πληγώσει την Αριστερά, τον κόσμο της και την πολιτική της αξιοπιστία.

Έκτακτο συνέδριο τον Οκτώβριο και παρουσία στη ΔΕΘ

Αναφορικά με το έκτακτο συνέδριο του κόμματος θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε πως στις διαδικασίες του η Νέα Αριστερά θα εκλέξει νέο πρόεδρο, ενώ θα συζητηθεί η στρατηγική της Νέας Αριστεράς απέναντι στη μεγάλη ρευστότητα που επικρατεί στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την παρουσία της Νέας Αριστεράς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στις 5 Σεπτεμβρίου στην πορεία των συνδικάτων έξω από το Βελλίδειο.