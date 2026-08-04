Η μεγαλύτερη από τις πυρκαγιές που είναι γνωστή ως «Old Trails Fire» πέρασε τον ποταμό Σποκάν το Σάββατο το απόγευμα, αφού μπήκε στην πόλη των περίπου 230.000 κατοίκων.

Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μαίνονται για τρίτη ημέρα στα περίχωρα του Σποκάν, στην αμερικανική πολιτεία Ουάσινγκτον, έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 700 κτίρια και έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα και γύρω από τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της πολιτείας.

Ο συνδυασμός των τριών πυρκαγιών που μαίνονται εκεί αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα των πυροσβεστών που επιχειρούν στις ΗΠΑ, περιλαμβανομένης της βορειοδυτικής ακτής της Βόρειας Αμερικής, όπου δεκάδες μεγάλες πυρκαγιές καίνε επί εβδομάδες, επιδεινώνοντας την ποιότητα του αέρα σε μια εκτεταμένη περιοχή.

Οι πυρκαγιές στην περιοχή του Σποκάν έχουν κάψει περισσότερα από 32.000 στρέμματα αφότου ξέσπασαν το Σάββατο στις βόρειες παρυφές της πόλης αυτής, η οποία έχει 230.000 κατοίκους και βρίσκεται δυτικά από τους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων κοντά στα σύνορα του Άινταχο.

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Σε βίντεο από τη ζώνη της πυρκαγιάς φαίνεται μια στήλη καπνού να υψώνεται χιλιόμετρα πάνω από τις κορυφές των δένδρων ενώ πυροσβεστικά αεροπλάνα ρίχνουν στη φωτιά κόκκινο επιβραδυντικό υγρό.

Τεράστια σύννεφα καπνού καλύπτουν τον ουρανό βόρεια της πόλης, καθώς οι φλόγες καταβροχθίζουν δασική γη σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από το κέντρο του Σποκάν.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους

Από χθες, Δευτέρα, περίπου 64.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές για άμεση απομάκρυνση, 4.000 περισσότεροι απ' ό,τι μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Κόσελ, εκπρόσωπο του κέντρου διοίκησης για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Τουλάχιστον 700 κτίρια έχουν καεί, τα περισσότερα σε περιοχές κατοικιών, και υπέρυθρες αεροφωτογραφίες δείχνουν πως πιθανόν άλλα 400 κτίρια, περιλαμβανομένων κατοικιών, έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, δήλωσε ο ίδιος.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές, δήλωσε επίσης ο Κόσελ στο Ρόιτερς προσθέτοντας πως «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό να αλλάξει τις επόμενες ημέρες», καθώς οι φλόγες θα υποχωρούν και ομάδες έρευνας θα μπορούν να φθάσουν σε κατεστραμμένες κοινότητες στις οποίες δεν υπάρχει ακόμα πρόσβαση εξαιτίας της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή αγνοείται η τύχη αδιευκρίνιστου αριθμού ανθρώπων.

Περίπου 1.100 πυροσβέστες έδιναν χθες μάχη με τις φλόγες στο Σποκάν, δήλωσε ο Κόσελ. Συνολικά πάνω από 29.200 πυροσβέστες επιχειρούν σε όλη τη χώρα για την κατάσβεση πυρκαγιών, κυρίως στο Όρεγκον, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον και στο Άινταχο, σύμφωνα με το Εθνικό Διυπηρεσιακό Κέντρο για τις Πυρκαγιές στο Μπόιζ.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε προχθές, Κυριακή, περισσότερες από 100 νέες μεγάλες πυρκαγιές σε 15 πολιτείες, οι περισσότερες στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.