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Τρεις πυρκαγιές που συνεχίζουν να είναι ενεργές στη Σποκέιν και στα περίχωρά της έχουν ρημάξει κάπου 21.800 στρέμματα.

Ακόμη ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές σε εξέλιξη προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη Σποκέιν, στην αμερικανική πολιτεία Ουάσιγκτον, όπου εκατοντάδες σπίτια και άλλα κτίρια έγιναν στάχτη και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι ειδοποιήθηκαν από τις αρχές να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

«Χάθηκαν εκατοντάδες σπίτια και κτιριακές δομές. Αποτιμούμε ακόμη την πιθανότητα να χάθηκαν ανθρώπινες ζωές», τόνισε χθες η δήμαρχος της πόλης αυτής των βορειοδυτικών ΗΠΑ, η Λίσα Μπράουν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

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«Οδηγείς και βλέπεις τα σπίτια - είναι από τα πιο σπαρακτικά πράγματα που έχω δει ποτέ μου», είπε ανάστατος στο AFP ο Τζεφ Μπιντλς, κάτοικος της Σποκέιν που μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και τους δυο σκύλους τους αναγκάστηκαν να φύγουν από το σπίτι τους.

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Ο σερίφης Τζον Νάουελς ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα, αλλά η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί, με δεδομένη «την έκταση» των καταστροφών.

Τρεις πυρκαγιές που συνεχίζουν να είναι ενεργές στη Σποκέιν και στα περίχωρά της έχουν ρημάξει 21.800 στρέμματα, κατά ρεπορτάζ του CNN.

Η μεγαλύτερη, που βαφτίστηκε Old Trails Fire, πέρασε τον ποταμό Σποκέιν το Σάββατο το απόγευμα, αφού μπήκε στην πόλη των περίπου 230.000 κατοίκων.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες βελτιώθηκαν χθες, με λιγότερο ισχυρούς ανέμους. Αλλά καμιά από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές δεν έχει περιοριστεί ως αυτό το στάδιο.

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«Φύγετε τώρα»

Βίντεο που γύρισαν κάτοικοι το Σάββατο έδειχναν σπίτια στις φλόγες, ή να έχουν ήδη γίνει στάχτη, καθώς ισχυροί άνεμοι εξάπλωναν τις ανεξέλεγκτες φλόγες σε συνθήκες υψηλής ζέστης και ακραίας ξηρασίας.

Ουρές αυτοκινήτων διακρίνονταν σε δρόμους καθώς κάτοικοι εγκατέλειπαν τα σπίτια τους αναζητώντας ασφάλεια.

Οι αρχές κήρυξαν το μέγιστο επίπεδο συναγερμού κι εξέδωσαν τη σύσταση «Go Now» («φύγετε τώρα») για μεγάλο μέρος της Σποκέιν - αφορούσε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της.

Έβλεπε κανείς πιθανόν «εκατοντάδες επί εκατοντάδων αυτοκινήτων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τίνα Ρίσλι, που συνάντησε κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς έφευγε.

Εξήγησε πως οι φλόγες απέκλεισαν αρκετούς δρόμους.

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Η Εθνοφρουρά της πολιτείας Ουάσιγκτον ανακοίνωσε μέσω X ότι προχώρησε σε «ταχεία κινητοποίηση» μονάδων της για να συνδράμει τις αρχές.

{https://x.com/WANationalGuard/status/2083749680664748047}

Ανέφερε πως πληρώματα ελικοπτέρων της έκαναν ρίψεις σχεδόν 3,5 εκατ. λίτρων νερού σε 137 ώρες ασταμάτητων πτήσεων στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον Μπομπ Φέργκιουσον κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σημείωσε ότι η κατάφυτη πολιτεία είναι αντιμέτωπη με τέταρτη συναπτή χρονιά ξηρασίας.

Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση καταστροφικών δασικών πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ