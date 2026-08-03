Φοβισμένα άλογα αντιμέτωπα με την καταστροφική πυρκαγιά.

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική.

Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονταν επί ποδός όλο το βράδυ διανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα και δίνοντας μάχη προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε σήμερα στις 03.24, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που κατέγραψε κάμερα του ΣΚΑΙ στο Κανδήλι, με τρία άλογα να τρέχουν φοβισμένα να ξεφύγουν από τις φλόγες.

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