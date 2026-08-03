Η απόφαση της Ουάσιγκτον δεν υπαγορεύτηκε μόνο από την επιθυμία στήριξης της ιαπωνικής οικονομίας, αλλά και από την ανάγκη προστασίας της αμερικανικής αγοράς κρατικών ομολόγων.

Η απόφαση των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στη συντονισμένη παρέμβαση με την Ιαπωνία για τη στήριξη του γεν σηματοδοτεί μια ιστορική εξέλιξη στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος, καθώς πρόκειται για την πρώτη κοινή αγορά του ιαπωνικού νομίσματος από τις δύο χώρες από το 1998. Η κίνηση έρχεται μετά τη διολίσθηση του γεν στα χαμηλότερα επίπεδα έναντι του δολαρίου εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, με την ισοτιμία να αγγίζει τις 163,73 γεν ανά δολάριο την περασμένη Πέμπτη, πριν ανακάμψει στις 157,57 την Παρασκευή.

Σύμφωνα με αναλυτές, η απόφαση της Ουάσιγκτον δεν υπαγορεύτηκε μόνο από την επιθυμία στήριξης της ιαπωνικής οικονομίας, αλλά και από την ανάγκη προστασίας της αμερικανικής αγοράς κρατικών ομολόγων. Η Ιαπωνία αποτελεί τον μεγαλύτερο ξένο κάτοχο αμερικανικών ομολόγων και υπήρχαν φόβοι ότι, εάν το Τόκιο προχωρούσε μόνο του σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του γεν, θα αναγκαζόταν να ρευστοποιήσει σημαντικό μέρος των τοποθετήσεών του σε αμερικανικό χρέος, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές.

Η προστασία της αγοράς αμερικανικών ομολόγων αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους της αμερικανικής συμμετοχής, επισημαίνοντας πως η αστάθεια στην Ιαπωνία θα μπορούσε να μεταφερθεί και στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας το δολάριο και το κόστος δανεισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αξιοποίηση της μόνιμης διευκόλυνσης FIMA Repo της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), μέσω της οποίας οι ξένες κεντρικές τράπεζες μπορούν να εξασφαλίζουν ρευστότητα σε δολάρια χωρίς να αναγκάζονται να πωλούν αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο μηχανισμό και σε μελλοντικές παρεμβάσεις, εξέλιξη που, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, στέλνει ισχυρό μήνυμα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Νέα δυναμική στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τόκιο

Οι ανησυχίες των ΗΠΑ, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην αγορά συναλλάγματος. Ένα παρατεταμένα αδύναμο γεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες πιέσεις στην αγορά ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, αυξάνοντας τις αποδόσεις τους και μεταφέροντας την ένταση στις διεθνείς αγορές χρέους, σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο η Ιαπωνία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού.

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Παράλληλα, η κοινή παρέμβαση αντανακλά και τη νέα δυναμική στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τόκιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών έγινε τόσο ως ένδειξη στήριξης προς την Ιαπωνία όσο και για τη διασφάλιση της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας. Αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί το γεν σημαντικά υποτιμημένο, γεγονός που προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ιαπωνικές εξαγωγές, ενώ η κίνηση στέλνει και γεωπολιτικό μήνυμα προς την Κίνα, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο συμμάχων.

Παρά τη θετική αντίδραση των αγορών, αρκετοί οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η παρέμβαση δύσκολα θα αλλάξει τη μακροπρόθεσμη πορεία του ιαπωνικού νομίσματος, εάν δεν αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της αδυναμίας του. Όπως σημειώνουν, η ουσιαστική ενίσχυση του γεν προϋποθέτει τη συνέχιση της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ιαπωνίας και περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, καθώς οι παρεμβάσεις στις αγορές συναλλάγματος μπορούν να προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αμερικανική συμμετοχή στην επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ πούλησαν ευρώ και όχι δολάρια για να αγοράσουν γεν, μια επιλογή που απέκλινε από την παραδοσιακή πρακτική των συντονισμένων παρεμβάσεων. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη απόφαση ενδέχεται να περιορίσει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, καθώς δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα για τη στρατηγική που ακολούθησε η Ουάσιγκτον.