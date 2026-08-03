Επικαλείται το εθνικό πένθος για την απώλεια των δυο πιλότων - Σφοδρή επίθεση στον Μαρινάκη.

Την προσεχή Κυριακή θα απαντήσει η Εστία σε Γεραπετρίτη-Διαμαντοπούλου για το δημοσίευμά της για το δείπνο στο σπίτι κορυφαίου επιχειρηματία.

Η εφημερίδα με πρωτοσέλιδο σχόλιό της επικαλείται για τη μη άμεση απάντησή της το εθνικό πένθος για την απώλεια των δυο πιλότων.

Θα δημοσιεύσει τις απαντήσεις των δύο, αλλά και του Μανώλη Χριστοδουλάκη και θα απαντήσει συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, με γραπτά στοιχεία. «Ουδέν κρυπτόν», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Και τότε θα δούμε ποιος λέει ψέματα και ποιος την αλήθεια».

Η Εστία, πάντως, επιτίθεται με σφοδρότητα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τη δήλωσή του την Κυριακή επί του θέματος. Κάνει λόγο για «παραλήρημα», το οποίο «είναι ειδικότητα άλλων ειδικών να το σχολιάσουν»!

Η Άννα Διαμαντοπούλου, πάντως, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή και νωρίτερα από την επόμενη Κυριακή...

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Β.Σκ.