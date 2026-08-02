«Σε σημερινό πρωτοσέλιδο είδαμε ένα ψευδές, από την αρχή μέχρι το τέλος, δημοσίευμα» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Θέση για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» πήρε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, μέχρι το επόμενο "χτύπημα". Σε σημερινό πρωτοσέλιδο είδαμε ένα ψευδές, από την αρχή μέχρι το τέλος, δημοσίευμα που αφορά τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος υποτίθεται πως "δείπνησε" στο σπίτι "επιχειρηματία" μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 'Αννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, το οποίο συνοδευόταν μάλιστα και από "φωτογραφία", ξεκάθαρα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα ακούσουμε».

«Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους "εμπόρους ξυλολίων" στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που "έκλαψαν" ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Έβρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο. Ο δε σκοπός τους, η παραπλάνηση της κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής και ποιος ξέρει τι άλλο» πρόσθεσε.

Επισημαίνει δε ότι η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, στην αλλοίωση απαντήσεων και τη στοχοποίηση προσώπων δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος. «Είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας, απέναντι σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν έννοιες ιερές, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς» τονίζει και υπογραμμίζει ότι «η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγειώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα».