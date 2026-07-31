«Όσο κι αν επιχειρούν να εξωραΐσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες επτά χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του με αφορμή τα όσα είπε σήμερα, στα Παραπολιτικά 90,1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η πραγματικότητα, όμως, είναι αμείλικτη: η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα, η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως κανονικότητα ότι το κόμμα της εξακολουθεί να είναι βυθισμένο σε υπέρογκα τραπεζικά χρέη, την ώρα που χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Μια παράταξη που δεν μπορεί να νοικοκυρέψει ούτε τα δικά της οικονομικά δεν έχει καμία αξιοπιστία να κάνει μαθήματα χρηστής διαχείρισης ούτε να πανηγυρίζει για τις οικονομικές της επιδόσεις», τονίζει η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Όσο κι αν επιχειρούν να εξωραΐσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες επτά χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: περισσότερη ακρίβεια, περισσότερη ανασφάλεια και λιγότερη προοπτική».