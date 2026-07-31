Η Κουμουνδούρου, την Πέμπτη, έκανε ένα πρώτο βήμα για μια εκλογική συμμαχία με τους Οικολόγους-Πράσινους.

Να αυξήσει τις δυνάμεις του μέσω συνεργασιών με κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου, την Πέμπτη, έκανε ένα πρώτο βήμα για μια εκλογική συμμαχία με τους Οικολόγους-Πράσινους.

Παράλληλα, η συνυπογραφή μιας κοινοβουλευτικής ερώτησης για τα Προσφυγικά, μετά από πρωτοβουλία του Ευκλείδη Τσακαλώτου, φούντωσε και πάλι τη φημολογία για «φλερτ» ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τη Νέα Αριστερά – αν και το ενδιαφέρον μοιάζει να είναι μονόπλευρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ «φλερτάρει» τη Νέα Αριστερά

Κοινοβουλευτική ερώτηση που να συμπεριλαμβάνει τις υπογραφές του Ευκλείδη Τσακαλώτου, του Δημήτρη Τζανακόπουλου, του Αλέξη Χαρίτση, του Νάσου Ηλίοπουλου, του Νίκου Παππά και του Παύλου Πολάκη, δύσκολα θα εντοπίσει κανείς, ακόμα και πριν από το 2023 και τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Και όμως, κάτι τέτοιο συνέβη, χθες. Οι πρώην σύντροφοι, είτε ανήκουν σήμερα στη Νέα Αριστερά, είτε στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε πορεύονται ως ανεξάρτητοι, στήριξαν την ερώτηση του Ευ.Τσακαλώτου. Και μάλιστα, χωρίς πολλές συζητήσεις, βλέποντας απλά και μόνο το περιεχόμενο της. Επομένως, δεν είναι παράλογο το να γίνονται διάφοροι συνειρμοί, με βάση και το πολιτικό κλίμα της περιόδου.

Κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου δεν κρύβουν ότι θα επιθυμούσαν να συνεργαστούν με την Πατησίων, ακόμα και σε εκλογικό επίπεδο. Θεωρούν ότι μπορούν και οι δύο πλευρές να βγουν κερδισμένες από ένα τέτοιο σενάριο και να επιβιώσουν πολιτικά, γλιτώνοντας την «εξαΰλωση» ολόκληρου του χώρου.

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Ο «μικρός συνασπισμός» αποτελεί τον μεγάλο στόχο του ΣΥΡΙΖΑ. Και στους διαδρόμους της Βουλής, οι βουλευτές του κόμματος προσεγγίζουν τους συναδέλφους τους που ανήκουν στη Νέα Αριστερά και εκείνους που ανεξαρτητοποιήθηκαν πρόσφατα από αυτή, «βολιδοσκοπώντας» τους για αυτή την υπόθεση.

Χωρίς ανταπόκριση από ΝΕΑΡ και ανεξάρτητους

Και αν οι κορυφαίοι της Κουμουνδούρου μεταφράζουν ως πολιτική κίνηση τη συνυπογραφή στην ερώτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα στελέχη της Πατησίων και τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν πρόσφατα από τη Νέα Αριστερά.

Πρόσωπα από την ηγεσία της ΝΕΑΡ, θεωρούν ότι ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί τα πολιτικά «εμπόδια» που οδήγησαν στη ρήξη του 2023. Οι ίδιες πηγές, σημείωσαν στο Dnews.gr πως η δική τους κριτική για τα όσα διαδραματίστηκαν στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, που κορυφώθηκαν με την εκλογή Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος, περιλαμβάνει τα πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα στην καθοδήγηση του.

Συμπληρώνουν, μάλιστα, πως πρόσωπα που είχαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, όπως ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, δεν έχουν προχωρήσει καν σε αυτοκριτική για όλα όσα συνέβησαν τότε. Και κυρίως για τη συμπεριφορά τους μπροστά στα «πουμαρό» και τις άλλες προσβολές που ξεστομίστηκαν εκείνη την εποχή.

Παρά τις κοινές πρωτοβουλίες που ενδεχομένως να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον, είναι ξεκάθαρο πως δύσκολα θα μπορέσουν να συνεργαστούν σε εκλογικό επίπεδο τα δύο κόμματα.